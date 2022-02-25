Операция на Украине пока не повлияла на процесс регистрации «Спутника V»

Инспекции на всех предприятиях, выпускающих вакцины от коронавируса, проводятся на основе плана о корректирующих и превентивных мерах (Corrective and Preventive Actions, CAPA), пояснила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович ТАСС 21 февраля. План представляет собой дорожную карту с перечнем действий, которые будут применяться на всех производственных площадках, говорила она. Данный план был обновлен 17 декабря 2021 г. и сейчас находится на рассмотрении для подготовки к инспекциям на предприятиях, пояснил представитель штаб-квартиры ВОЗ.