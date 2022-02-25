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Общество

Операция на Украине пока не повлияла на процесс регистрации «Спутника V»

Рассмотрение заявки продолжается, заявил «Ведомостям» представитель ВОЗ
Анна Киселева
Евгений Разумный / Ведомости

Запланированные на март инспекции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) российских производств вакцины от коронавируса «Спутник V» будут зависеть от оценки безопасности ООН и развития ситуации в регионе. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель штаб-квартиры ВОЗ в Женеве, комментируя возможные изменения в планах организации в связи с началом специальной военной операции России на Украине.

Рассмотрение заявки Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) для оценки безопасности, эффективности и качества производства вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной Центром им. Гамалеи, продолжается, заверил он.

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) также продолжает проверку «Спутника V», заявил «Ведомостям» представитель ЕМА.

В октябре 2021 г. РФПИ подписал все юридические соглашения, необходимые для оценки ВОЗ на включение в реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях (Emergency Use Listing, EUL). Фонд также предоставил во Всемирную организацию здравоохранения необходимые данные. Во время оценки ВОЗ может запросить у фонда дополнительную информацию, уточнил представитель организации.

Производство вакцин от коронавируса сокращается

Некоторые игроки и вовсе перестали их выпускать

Инспекции на всех предприятиях, выпускающих вакцины от коронавируса, проводятся на основе плана о корректирующих и превентивных мерах (Corrective and Preventive Actions, CAPA), пояснила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович ТАСС 21 февраля. План представляет собой дорожную карту с перечнем действий, которые будут применяться на всех производственных площадках, говорила она. Данный план был обновлен 17 декабря 2021 г. и сейчас находится на рассмотрении для подготовки к инспекциям на предприятиях, пояснил представитель штаб-квартиры ВОЗ.

Оценка качества, безопасности и эффективности производства вакцины проводится ВОЗ для включения препаратов в перечень продукции, рекомендованной организацией для закупки в условиях чрезвычайной ситуации (список EUL). Это необходимое условие для поставки вакцин по линии программы COVAX, запущенной в апреле 2020 г. Цель инициативы заключается в обеспечении стран с низким и средним уровнем дохода вакцинами от COVID-19.

Первоначальная задача программы состояла в обеспечении людей с высоким риском заражения и передовых медицинских работников 2 млрд доз к концу 2021 г., говорится на сайте одного из учредителей программы, Глобального альянса по вакцинам и иммунизации GAVI. В середине января 2022 г. Associated Press со ссылкой на ВОЗ писало, что за время работы COVAX в бедные страны удалось поставить 1 млрд доз вакцин от COVID-19 из-за создания резервных запасов препаратов богатыми странами, катастрофических вспышек болезни на границах и блокирования поставок.

Всего вакцины по программе COVAX поступили в 144 государства. Российских препаратов среди них пока нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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