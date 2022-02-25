Россия возобновляет авиасообщение с Индонезией и Китаем с 14 марта
Россия с 14 марта возобновит авиасообщение с Индонезией и Китаем, сообщил оперштаб по борьбе с коронавирсуом. Авиаперелеты будут совершаться трижды в неделю.
«По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение с 14 марта 2022 г. возобновить на взаимной основе регулярное авиасообщение со следующими государствами: Индонезия по маршруту Москва — Денпасар с частотой 3 рейса в неделю; Китай по маршрутам Москва — Пекин, Москва — Гуанчжоу и Москва — Шанхай с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте», — сообщили в штабе.
Помимо этого, Россия с 14 марта увеличивает число авиарейсов в 16 стран.
В начале февраля Роспотребнадзор отменил изоляцию для контактировавших с больными COVID-19, также было отменено требование об отрицательном повторном тесте на коронавирус для выписки, если лечение длится более семи дней. Глава ведомства Анна Попова 22 февраля сообщила о планах смягчить требования к работе музеев, театров, фитнес-клубов, общепита и школ в условиях снижения заболеваемости коронавирусом при штамме «омикрон».
За последние сутки в России зарегистрировали 123 460 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель стал минимальным с 30 января. Умерли от COVID-19 787 человек. В Москве за сутки выявили 3333 случая болезни – показатель снижается второй день подряд. 543 человека за сутки госпитализировали с COVID-19, скончались от него 84 пациента.
При этом уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России снижается четвертую неделю подряд на фоне утраты первичного иммунитета теми, кто прошел вакцинацию или переболел более полугода назад.