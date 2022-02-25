Россия возобновляет авиасообщение с Индонезией и Китаем с 14 марта

«По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение с 14 марта 2022 г. возобновить на взаимной основе регулярное авиасообщение со следующими государствами: Индонезия по маршруту Москва — Денпасар с частотой 3 рейса в неделю; Китай по маршрутам Москва — Пекин, Москва — Гуанчжоу и Москва — Шанхай с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте», — сообщили в штабе.