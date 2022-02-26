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В России за сутки выявили менее 123 000 случаев коронавируса

Ведомости

За последние сутки в России выявили 122 995 случаев коронавируса, были госпитализированы 14 324 человека, что на 4,1% меньше по сравнению с 25 февраля.

Умерли в течение 24 часов 793 пациента с COVID-19, сообщил оперштаб. Выздоровели за последние сутки 181 343 человека. Днем ранее в стране зафиксировали 123 460 случаев заражения, что стало минимальным значением с 30 января. Умерли 787 пациентов с COVID-19.

Наибольшее количество заболевших наблюдается в Санкт-Петербурге (+7409), Красноярском крае (+4672), Свердловской (+4554), Новосибирской (+4432) и Самарской (+4220) областях.

В Москве за сутки были госпитализированы 464 человека, положительный тест на инфекцию сдали 3947 жителей. На ИВЛ находятся 430 человек, умерли 83 пациента.

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России по состоянию на 25 февраля составил 57,8% после 59,7% неделей ранее, сообщал в пятницу оперштаб. Показатель снижается четвертую неделю подряд. На пике 21 января он достигал 64,4% при цели правительства в 80%.

На сегодняшний день уровень коллективного иммунитета выше 80% наблюдается в четырех регионах России — в Санкт-Петербурге (84,2%), Мурманской области (81,8 %), Карелии (81,2%) и Севастополе (81,2%). В Москве он составляет 52,8%.

Всего в России выявлено 16 175 023 случая коронавируса, скончались за время пандемии 350 158 граждан, выздоровели — 13 321 314.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных