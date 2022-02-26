В России за сутки выявили менее 123 000 случаев коронавируса
За последние сутки в России выявили 122 995 случаев коронавируса, были госпитализированы 14 324 человека, что на 4,1% меньше по сравнению с 25 февраля.
Умерли в течение 24 часов 793 пациента с COVID-19, сообщил оперштаб. Выздоровели за последние сутки 181 343 человека. Днем ранее в стране зафиксировали 123 460 случаев заражения, что стало минимальным значением с 30 января. Умерли 787 пациентов с COVID-19.
Наибольшее количество заболевших наблюдается в Санкт-Петербурге (+7409), Красноярском крае (+4672), Свердловской (+4554), Новосибирской (+4432) и Самарской (+4220) областях.
В Москве за сутки были госпитализированы 464 человека, положительный тест на инфекцию сдали 3947 жителей. На ИВЛ находятся 430 человек, умерли 83 пациента.
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России по состоянию на 25 февраля составил 57,8% после 59,7% неделей ранее, сообщал в пятницу оперштаб. Показатель снижается четвертую неделю подряд. На пике 21 января он достигал 64,4% при цели правительства в 80%.
На сегодняшний день уровень коллективного иммунитета выше 80% наблюдается в четырех регионах России — в Санкт-Петербурге (84,2%), Мурманской области (81,8 %), Карелии (81,2%) и Севастополе (81,2%). В Москве он составляет 52,8%.
Всего в России выявлено 16 175 023 случая коронавируса, скончались за время пандемии 350 158 граждан, выздоровели — 13 321 314.