В России за сутки выявили менее 123 000 случаев коронавируса

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России по состоянию на 25 февраля составил 57,8% после 59,7% неделей ранее, сообщал в пятницу оперштаб. Показатель снижается четвертую неделю подряд. На пике 21 января он достигал 64,4% при цели правительства в 80%.