В проливе Ла-Манш задержан российский сухогруз
В проливе Ла-Манш задержали судно из России, перевозившее автомобили, оно направлено в порт коммуны Булонь-сюр-Мер, сообщило агентство AFP.
Судно вышло из порта Руана и направлялось в сторону Санкт-Петербурга. В морской префектуре зоны Ла-Манша и Северного моря агентству объяснили задержание корабля тем, что корабль «может быть связан с российскими интересами, подпадающими под санкции».
В посольстве России во Франции сообщили, что речь идет о грузовом судне Baltic Leader. Причиной задержания сухогруза был таможенный досмотр, но в действительности проверяющих интересовала документация, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы посольства Александр Макогонов.
«Впоследствии выяснилось, что французские власти интересовала документация судна, которое оказалось собственностью компании PSB Leasing, которая, по словам местной береговой полиции, находится в финансовом санкционном списке США», — сказал он.
В посольстве отметили, что решение о дальнейшей судьбе судна будет приниматься в судебном порядке.