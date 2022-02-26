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Общество

В проливе Ла-Манш задержан российский сухогруз

Ведомости

В проливе Ла-Манш задержали судно из России, перевозившее автомобили, оно направлено в порт коммуны Булонь-сюр-Мер, сообщило агентство AFP.

Судно вышло из порта Руана и направлялось в сторону Санкт-Петербурга. В морской префектуре зоны Ла-Манша и Северного моря агентству объяснили задержание корабля тем, что корабль «может быть связан с российскими интересами, подпадающими под санкции».

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В посольстве России во Франции сообщили, что речь идет о грузовом судне Baltic Leader. Причиной задержания сухогруза был таможенный досмотр, но в действительности проверяющих интересовала документация, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы посольства Александр Макогонов.

«Впоследствии выяснилось, что французские власти интересовала документация судна, которое оказалось собственностью компании PSB Leasing, которая, по словам местной береговой полиции, находится в финансовом санкционном списке США», — сказал он.

В посольстве отметили, что решение о дальнейшей судьбе судна будет приниматься в судебном порядке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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