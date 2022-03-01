Минобороны предложило дать статус ветеранов участникам спецоперации на Украине
Ведомство предлагает присвоить статус за «выполнение задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики: с 24 февраля 2022 г.».
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что принятие документа позволит присвоить участникам боевых действий в Донбассе статус ветерана и распространить на них меры соцподдержки для создания «условий, обеспечивающих им достойную жизнь, активную деятельность, почет и уважение в обществе».
Согласно закону, статус ветерана боевых действий присваивается участникам боевых действий в Алжире с 1962 по 1964 г., в Афганистане с апреля 1978 г. по 15 февраля 1989 г., спецзадач в Чечне с декабря 1994 г. по декабрь 1996 г., в Сирии с 30 сентября 2015 г.
24 февраля Россия объявила о начале специальной военной операции России на Донбассе. Президент России Владимир Путин назвал целью защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. На Украине введено военное положение.