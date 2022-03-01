Минобороны предложило дать статус ветеранов участникам спецоперации на Украине

Согласно закону, статус ветерана боевых действий присваивается участникам боевых действий в Алжире с 1962 по 1964 г., в Афганистане с апреля 1978 г. по 15 февраля 1989 г., спецзадач в Чечне с декабря 1994 г. по декабрь 1996 г., в Сирии с 30 сентября 2015 г.