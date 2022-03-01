Сенатор предупредил об ответственности за работу с антироссийскими центрами
Граждане России, которые сознательно сотрудничают с зарубежными антироссийскими центрами, попадают под уголовное наказание по статье о государственной измене, написал глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов в своем Telegram-канале.
«Для граждан самой Российской Федерации, которые сознательно сотрудничают с зарубежными антироссийскими центрами, нанося явный ущерб нашей национальной безопасности, в Уголовном кодексе есть статья «Государственная измена» (ст. 275)», — подчеркнул Климов. По его словам, главное в этой статье — неотвратимость и адресность наказания всех подлинно виновных в преступлениях, где бы они ни находились и чем бы ни занимались.
Климов также объявил, что 1 марта пройдет плановое заседание сенаторской Комиссии по защите российского суверенитета. Он подчеркнул, что первым вопросом рассмотрят «крайне важную и очень актуальную» тему привлечения к ответственности «реальных поджигателей войны с Россией».
27 февраля Генпрокуратура сообщила, что оказание финансовой, консультационной и другой помощи иностранным государствам и организациям в деятельности против безопасности России влечет за собой уголовную ответственность. Совершение преступления наказывается лишением свободы на срок до 20 лет. Генпрокуратура даст оценку каждому факту оказания помощи другой стране в деятельности против России.
Помимо этого ведомство сообщило о принятии мер против «распространения фейков о событиях, связанных с проведением специальной операции России по защите ДНР и ЛНР». Ведомство предупредило, что через Роскомнадзор будет требовать внесудебной блокировки недостоверной информации.
24 февраля Россия объявила о начале специальной военной операции России на Донбассе. Президент России Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.