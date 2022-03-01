Сенатор предупредил об ответственности за работу с антироссийскими центрами

«Для граждан самой Российской Федерации, которые сознательно сотрудничают с зарубежными антироссийскими центрами, нанося явный ущерб нашей национальной безопасности, в Уголовном кодексе есть статья «Государственная измена» (ст. 275)», — подчеркнул Климов. По его словам, главное в этой статье — неотвратимость и адресность наказания всех подлинно виновных в преступлениях, где бы они ни находились и чем бы ни занимались.