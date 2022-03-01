Собянин рассказал о нападках на московские предприятия
Мэр Москвы Сергей Собянин на фоне обострения ситуации на Украине и санкций, введенных в отношении России за военную операцию в республике, пообещал обеспечить нормальное функционирование города и защитить жителей.
«Должен сказать вам, что мы сделаем все необходимое — обеспечим нормальное функционирование города и защитим москвичей», — написал Собянин в своем блоге. «Все городские программы будут реализованы, и развитие города будет продолжено. Москва много раз в своей истории переживала сложные времена. И всегда побеждала. Так будет и в этот раз», — добавил он.
По словам мэра, сейчас московские предприятия, в том числе заведения общепита и магазины, не поддержавшие «призывы в пользу Украины», подвергаются нападкам, а владельцы и руководители этих организаций получают угрозы расправы и убийства. Также Собянин сообщил о Ddos-атаках на сайты компаний и учреждений.
Мэр призвал не поддаваться на призывы «выходить на улицы», которые, по его словам, нацелены на то, чтобы подорвать ситуацию в городе и создать атмосферу хаоса, как это было в начале 2022 г. в Казахстане. Собянин предупредил, что уличные беспорядки будут пресекаться.
Большая часть подобного «информационного потока» идет из-за рубежа, утверждает глава города. Это происходит на фоне санкций, которые против России ввели западные страны за военную операцию в Донбассе и на Украине. Ограничительные меры «направлены не столько против безопасности государства, сколько против простых граждан», подчеркнул Собянин.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе. По его словам, она нацелена на защиту людей, якобы подвергающихся «издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом Путин заявил отсутствии планов оккупировать Украину. В то же время Москва, по его словам, стремится к демилитаризации и денацификации республики.
Ранее сегодня министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что военная операция будет идти до достижения поставленных целей. Главной задачей операции на Украине является защита России от военной угрозы со стороны западных стран, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против России, пояснил глава ведомства.