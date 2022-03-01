Собянин рассказал о нападках на московские предприятия

«Должен сказать вам, что мы сделаем все необходимое — обеспечим нормальное функционирование города и защитим москвичей», — написал Собянин в своем блоге. «Все городские программы будут реализованы, и развитие города будет продолжено. Москва много раз в своей истории переживала сложные времена. И всегда побеждала. Так будет и в этот раз», — добавил он.