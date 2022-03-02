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Общество

Италия вновь начала выдавать визы российским туристам

Ведомости

Италия с 1 марта возобновила выдачу россиянам всех типов виз, включая туристические, сообщает визовый центр страны в Москве. Подача документов осуществляется по предварительной записи.

Документы на оформление визы следует подавать в визовый центр не ранее чем за шесть месяцев до начала запланированной поездки. Моряки, которые оформляют документ для несения службы, должны подавать документы не ранее чем за девять месяцев и, как правило, не позднее чем за 15 календарных дней до начала поездки.

Уточняется, что въезд в Италию возможен с анкетой о местонахождении пассажира (PLF, Passenger Locator Form) и ПЦР- или экспресс-тестом.

Прием документов на возобновление итальянских туристических виз, истекших в период с 1 января 2020 г. по настоящий момент, «осуществляется до особых распоряжений генерального консульства Италии».

С 1 по 31 марта Италия сняла ограничения на въезд в страну для россиян. Как сообщало генконсульство, помимо анкеты PLF для въезда в страну необходимо наличие одного из документов: действующей справки о вакцинации от COVID-19 препаратом, одобренным Европейским агентством лекарственных средств, отрицательного ПЦР-теста не старше 72 часов, экспресс-теста на антиген не старше 48 часов или справки о перенесенном коронавирусе. Туристы без соответствующих документов должны будут соблюдать пятидневный карантин, а затем — сдать ПЦР- или экспресс-тест.

Из-за военной операции на Украине Италия последовала примеру большинства других европейских стран и закрыла свое небо для российских самолетов. Россия ответила зеркально. Прямые рейсы в Италию не выполняются, в страну можно добраться с пересадкой в Стамбуле.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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