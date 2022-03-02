Италия вновь начала выдавать визы российским туристам

С 1 по 31 марта Италия сняла ограничения на въезд в страну для россиян. Как сообщало генконсульство, помимо анкеты PLF для въезда в страну необходимо наличие одного из документов: действующей справки о вакцинации от COVID-19 препаратом, одобренным Европейским агентством лекарственных средств, отрицательного ПЦР-теста не старше 72 часов, экспресс-теста на антиген не старше 48 часов или справки о перенесенном коронавирусе. Туристы без соответствующих документов должны будут соблюдать пятидневный карантин, а затем — сдать ПЦР- или экспресс-тест.