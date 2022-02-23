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Общество

Италия отменяет ограничения на въезд для туристов из России

Ведомости

Италия с 1 по 31 марта снимает действующие на данный момент ограничения на въезд в страну для россиян, сообщается на сайте генерального консульства Италии в России.

«С 1 марта 2022 г. прекращаются действующие на настоящий момент ограничения на въезд с целью туризма. Тем не менее перед выездом в Италию просим вас заблаговременно проверять актуальную информацию о порядке осуществления поездки», — говорится в заявлении.

Для въезда в Италию необходимо предъявить анкету о местонахождении пассажира (Passenger Locator Form) и один из документов:

- Действующую справку о вакцинации от COVID-19 препаратом, одобренным Европейским агентством лекарственных средств (EMA). При этом «Спутник V» и другие российские вакцины в перечень разрешенных не входят.

- Справку о выздоровлении после COVID-19 с указанием даты завершения самоизоляции. С момента перенесенного заболевания должно пройти не более 180 дней. Документ необходимо перевести на английский или итальянский язык.

- Отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем 72 часа назад, или экспресс-тест, результаты которого получены в течение 48 часов.

Туристы без соответствующих документов должны будут соблюдать пятидневный карантин, а затем — сдать ПЦР-тест или экспресс-тест.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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