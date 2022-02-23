Италия отменяет ограничения на въезд для туристов из России
Италия с 1 по 31 марта снимает действующие на данный момент ограничения на въезд в страну для россиян, сообщается на сайте генерального консульства Италии в России.
«С 1 марта 2022 г. прекращаются действующие на настоящий момент ограничения на въезд с целью туризма. Тем не менее перед выездом в Италию просим вас заблаговременно проверять актуальную информацию о порядке осуществления поездки», — говорится в заявлении.
Для въезда в Италию необходимо предъявить анкету о местонахождении пассажира (Passenger Locator Form) и один из документов:
- Действующую справку о вакцинации от COVID-19 препаратом, одобренным Европейским агентством лекарственных средств (EMA). При этом «Спутник V» и другие российские вакцины в перечень разрешенных не входят.
- Справку о выздоровлении после COVID-19 с указанием даты завершения самоизоляции. С момента перенесенного заболевания должно пройти не более 180 дней. Документ необходимо перевести на английский или итальянский язык.
- Отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем 72 часа назад, или экспресс-тест, результаты которого получены в течение 48 часов.
Туристы без соответствующих документов должны будут соблюдать пятидневный карантин, а затем — сдать ПЦР-тест или экспресс-тест.