Италия отменяет ограничения на въезд для туристов из России

«С 1 марта 2022 г. прекращаются действующие на настоящий момент ограничения на въезд с целью туризма. Тем не менее перед выездом в Италию просим вас заблаговременно проверять актуальную информацию о порядке осуществления поездки», — говорится в заявлении.