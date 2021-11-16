Россия возобновит авиасообщение с девятью странами с 1 декабря
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение с 1 декабря возобновить авиасообщение с девятью странами на взаимной основе, сообщили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой, которая возглавляет штаб. Авиасообщение возобновится с Киргизией, Бангладеш, Монголией, Бразилией, Вьетнамом, Италией, Казахстаном, Коста-Рикой и Аргентиной.
С 1 декабря Россия снимет ограничения на авиасообщение с Кубой, Мексикой и Катаром и увеличит число рейсов в Азербайджан: по маршруту Москва-Баку будет 14 рейсов в неделю, из других международных аэропортов России — по два рейса в неделю.
«Также с 12 декабря решено возобновить на взаимной основе пассажирское железнодорожное сообщение с Финляндией – две пары поездов в сутки по маршруту Санкт-Петербург – Хельсинки, с учетом неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований», — говорится в сообщении. Оперштаб рекомендовал россиянам сделать прививку от коронавируса перед поездкой за границу.
Ранее президент России Владимир Путин заявил в ходе переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё, что железнодорожное сообщение между странами может возобновиться до конца этого года. С 18 октября Финляндия открыла погранпункт Вайниккала на финско-российской границе для пассажирского железнодорожного сообщения с Россией.