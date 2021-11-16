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Россия возобновит авиасообщение с девятью странами с 1 декабря

Ведомости

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение с 1 декабря возобновить авиасообщение с девятью странами на взаимной основе, сообщили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой, которая возглавляет штаб. Авиасообщение возобновится с Киргизией, Бангладеш, Монголией, Бразилией, Вьетнамом, Италией, Казахстаном, Коста-Рикой и Аргентиной. 

С 1 декабря Россия снимет ограничения на авиасообщение с Кубой, Мексикой и Катаром и увеличит число рейсов в Азербайджан: по маршруту Москва-Баку будет 14 рейсов в неделю, из других международных аэропортов России — по два рейса в неделю. 

«Также с 12 декабря решено возобновить на взаимной основе пассажирское железнодорожное сообщение с Финляндией – две пары поездов в сутки по маршруту Санкт-Петербург – Хельсинки, с учетом неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований», — говорится в сообщении. Оперштаб рекомендовал россиянам сделать прививку от коронавируса перед поездкой за границу.

Ранее президент России Владимир Путин заявил в ходе переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё, что железнодорожное сообщение между странами может возобновиться до конца этого года. С 18 октября Финляндия открыла погранпункт Вайниккала на финско-российской границе для пассажирского железнодорожного сообщения с Россией.

Ранее по теме: Железнодорожное сообщение с Финляндией может возобновиться к концу года

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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