Россия возобновит авиасообщение с девятью странами с 1 декабря

С 1 декабря Россия снимет ограничения на авиасообщение с Кубой, Мексикой и Катаром и увеличит число рейсов в Азербайджан: по маршруту Москва-Баку будет 14 рейсов в неделю, из других международных аэропортов России — по два рейса в неделю.