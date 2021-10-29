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Железнодорожное сообщение с Финляндией может возобновиться к концу года

Ведомости

Железнодорожное сообщение России и Финляндии может возобновиться к концу этого года, сообщил президент России Владимир Путин во время переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё. Трансляция переговоров велась на телеканале «Россия 24».

«К сожалению, большой урон был нанесен туристической области. Но, тем не менее, возобновлено авиационное сообщение между Россией и Финляндией. Надеюсь, что к концу года можно будет возобновить известный туристический поток и по железной дороге», — сказал Путин.

Он добавил, что Россия и Финляндия могут преодолеть в этом году урон двусторонним отношениям в сфере экономики. В 2021 г. товарооборот между странами вырос на 21% в годовом выражении, экспорт и импорт сбалансированы, продолжается работа над крупными проектами. 

С 18 октября Финляндия открыла погранпункт Вайниккала на финско-российской границе для пассажирского железнодорожного сообщения с Россией. ТАСС сообщил со ссылкой на финского железнодорожного оператора VR, что Россия и Финляндия разрабатывают план возобновления железнодорожного сообщения между странами, один из вариантов предлагает открытие сообщения к Рождеству. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных