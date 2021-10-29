Железнодорожное сообщение с Финляндией может возобновиться к концу года
Железнодорожное сообщение России и Финляндии может возобновиться к концу этого года, сообщил президент России Владимир Путин во время переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё. Трансляция переговоров велась на телеканале «Россия 24».
«К сожалению, большой урон был нанесен туристической области. Но, тем не менее, возобновлено авиационное сообщение между Россией и Финляндией. Надеюсь, что к концу года можно будет возобновить известный туристический поток и по железной дороге», — сказал Путин.
Он добавил, что Россия и Финляндия могут преодолеть в этом году урон двусторонним отношениям в сфере экономики. В 2021 г. товарооборот между странами вырос на 21% в годовом выражении, экспорт и импорт сбалансированы, продолжается работа над крупными проектами.
С 18 октября Финляндия открыла погранпункт Вайниккала на финско-российской границе для пассажирского железнодорожного сообщения с Россией. ТАСС сообщил со ссылкой на финского железнодорожного оператора VR, что Россия и Финляндия разрабатывают план возобновления железнодорожного сообщения между странами, один из вариантов предлагает открытие сообщения к Рождеству.