Газета
Общество

В России за сутки выявили 93 026 новых случаев коронавируса

Ведомости

За последние сутки в России зарегистрировали 93 026 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель третий день подряд не превышает отметку в 100 000. За сутки 781 пациент скончался от COVID-19.

Количество госпитализаций за сутки составило 10 620 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 9,6%. Снижение госпитализаций отмечено в 48 субъектах РФ, увеличение числа госпитализаций произошло в 34 регионах.

За весь период пандемии в России выявили 16 685 850 заболевших. 14 102 684 пациента выздоровели от COVID-19, 354 011 – умерли. В Москве за сутки выявили 2683 новых случая. 386 пациентов были госпитализированы за сутки с коронавирусом, 5203 – выздоровели.

Высокий суточный прирост заболеваемости также зарегистрирован в Свердловской области – 4797 случаев, Самарской области – 3847, Санкт-Петербурге – 3562, Башкортостане – 3314, Нижегородской области – 2753 случая.

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 57,8% при цели в 80%. Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщила, что заболеваемость коронавирусом снижается в 75 регионах России, а растет в шести. По ее словам, 97% случаев заражения коронавирусом протекают как ОРВИ или бессимптомно. 95,1% образцов, взятых у зараженных россиян, приходится на «омикрон», добавила она.

Ранее по теме: В Москве с 3 марта отменили QR-коды и ограничения в сфере спорта и культуры

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных