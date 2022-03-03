В России за сутки выявили 93 026 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России зарегистрировали 93 026 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель третий день подряд не превышает отметку в 100 000. За сутки 781 пациент скончался от COVID-19.
Количество госпитализаций за сутки составило 10 620 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 9,6%. Снижение госпитализаций отмечено в 48 субъектах РФ, увеличение числа госпитализаций произошло в 34 регионах.
За весь период пандемии в России выявили 16 685 850 заболевших. 14 102 684 пациента выздоровели от COVID-19, 354 011 – умерли. В Москве за сутки выявили 2683 новых случая. 386 пациентов были госпитализированы за сутки с коронавирусом, 5203 – выздоровели.
Высокий суточный прирост заболеваемости также зарегистрирован в Свердловской области – 4797 случаев, Самарской области – 3847, Санкт-Петербурге – 3562, Башкортостане – 3314, Нижегородской области – 2753 случая.
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 57,8% при цели в 80%. Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщила, что заболеваемость коронавирусом снижается в 75 регионах России, а растет в шести. По ее словам, 97% случаев заражения коронавирусом протекают как ОРВИ или бессимптомно. 95,1% образцов, взятых у зараженных россиян, приходится на «омикрон», добавила она.