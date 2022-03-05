Минздрав разрешил испытания препарата от COVID-19 на основе антител
Министерство здравоохранения России одобрило проведение клинических испытаний разработанного центром им. Гамалеи препарата «Гамковимаб» на основе моноклональных антител, следует из данных Государственного реестра лекарственных средств.
«Открытое исследование безопасности и фармакокинетики лекарственного препарата для ранней этиотропной терапии коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, при однократном применении у здоровых добровольцев в 3 группах с эскалацией дозы», — говорится в реестре.
Испытания продлятся с 4 марта по 31 декабря текущего года. Число участников исследования не указано. Испытания пройдут в Научно-исследовательском институте гриппа имени А.А. Смородинцева в Санкт-Петербурге.
В конце ноября заместитель директора центра Денис Логунов рассказал о работе над созданием препарата на основе моноклональных антител. По данным Минздрава, подобные лекарства позволяют нейтрализовать вирус на раннем этапе и остановить неблагоприятное развитие COVID-19 для пациентов с факторами риска тяжелого течения заболевания.