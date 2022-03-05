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Общество

Минздрав разрешил испытания препарата от COVID-19 на основе антител

Ведомости

Министерство здравоохранения России одобрило проведение клинических испытаний разработанного центром им. Гамалеи препарата «Гамковимаб» на основе моноклональных антител, следует из данных Государственного реестра лекарственных средств.

«Открытое исследование безопасности и фармакокинетики лекарственного препарата для ранней этиотропной терапии коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, при однократном применении у здоровых добровольцев в 3 группах с эскалацией дозы», — говорится в реестре.

Испытания продлятся с 4 марта по 31 декабря текущего года. Число участников исследования не указано. Испытания пройдут в Научно-исследовательском институте гриппа имени А.А. Смородинцева в Санкт-Петербурге.

В конце ноября заместитель директора центра Денис Логунов рассказал о работе над созданием препарата на основе моноклональных антител. По данным Минздрава, подобные лекарства позволяют нейтрализовать вирус на раннем этапе и остановить неблагоприятное развитие COVID-19 для пациентов с факторами риска тяжелого течения заболевания.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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