Минздрав разрешил испытания препарата от COVID-19 на основе антител

В конце ноября заместитель директора центра Денис Логунов рассказал о работе над созданием препарата на основе моноклональных антител. По данным Минздрава, подобные лекарства позволяют нейтрализовать вирус на раннем этапе и остановить неблагоприятное развитие COVID-19 для пациентов с факторами риска тяжелого течения заболевания.