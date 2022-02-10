Минздрав одобрил испытания вакцины «Эпиваккорона-Н» на людях старше 60 лет

«Исследование показателей безопасности, переносимости и иммуногенности при двукратном и трехкратном введении вакцины "Эпиваккорона-Н" с участием добровольцев в возрасте от 60 лет и старше, а также исследование возможности однократного (бустерного) применения вакцины "Эпиваккорона-Н" после перенесенного заболевания у добровольцев в возрасте от 60 лет и старше, перенесших COVID-19 шесть и 12 месяцев назад, а также у добровольцев, вакцинированных шесть месяцев назад», — говорится в реестре.