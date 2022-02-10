Минздрав одобрил испытания вакцины «Эпиваккорона-Н» на людях старше 60 лет
Минздрав одобрил проведение третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса «Эпиваккорона-Н» на людях старше 60 лет, говорится в Государственном реестре лекарственных средств.
«Исследование показателей безопасности, переносимости и иммуногенности при двукратном и трехкратном введении вакцины "Эпиваккорона-Н" с участием добровольцев в возрасте от 60 лет и старше, а также исследование возможности однократного (бустерного) применения вакцины "Эпиваккорона-Н" после перенесенного заболевания у добровольцев в возрасте от 60 лет и старше, перенесших COVID-19 шесть и 12 месяцев назад, а также у добровольцев, вакцинированных шесть месяцев назад», — говорится в реестре.
Исследования пройдут до конца этого года, в них примут участие 300 добровольцев. Исследовать вакцину будут в медсанчасти Федерального медико-биологического агентства в поселке Кольцово в Новосибирской области.
Вакцина «Эпиваккорона-Н» создана на основе пептидных антигенов в центре «Вектор» Роспотребнадзора. Препарат был зарегистрирован в России 26 августа прошлого года. Прививки этой вакциной могут делать люди от 18 до 60 лет. В гражданский оборот было введено более 470 000 доз вакцины.