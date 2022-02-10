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Минздрав одобрил испытания вакцины «Эпиваккорона-Н» на людях старше 60 лет

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Минздрав одобрил проведение третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса «Эпиваккорона-Н» на людях старше 60 лет, говорится в Государственном реестре лекарственных средств.

«Исследование показателей безопасности, переносимости и иммуногенности при двукратном и трехкратном введении вакцины "Эпиваккорона-Н" с участием добровольцев в возрасте от 60 лет и старше, а также исследование возможности однократного (бустерного) применения вакцины "Эпиваккорона-Н" после перенесенного заболевания у добровольцев в возрасте от 60 лет и старше, перенесших COVID-19 шесть и 12 месяцев назад, а также у добровольцев, вакцинированных шесть месяцев назад», — говорится в реестре.

Исследования пройдут до конца этого года, в них примут участие 300 добровольцев. Исследовать вакцину будут в медсанчасти Федерального медико-биологического агентства в поселке Кольцово в Новосибирской области.

Вакцина «Эпиваккорона-Н» создана на основе пептидных антигенов в центре «Вектор» Роспотребнадзора. Препарат был зарегистрирован в России 26 августа прошлого года. Прививки этой вакциной могут делать люди от 18 до 60 лет. В гражданский оборот было введено более 470 000 доз вакцины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных