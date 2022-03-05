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Путин анонсировал создание единой системы по поддержке семей с детьми

Ведомости

В ближайшее время правительство объявит новые шаги по созданию в стране единой и стройной системы поддержки семей от этапа беременности до достижения детьми 18 лет, заявил президент России Владимир Путин на встрече с женским летным составом российских авиакомпаний. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

По его словам, соответствующий пакет мер будет представлен в ближайшее время. «Мы по этому пути пойдем обязательно и всю эту систему — от беременности, рождения ребенка и до достижения ребенком 18 лет — мы ее выстроим», — добавил президент. Он отметил, что в разработке мер принимали участие социальный блок, министерство финансов и администрация президента. 

Глава государства напомнил, что в России уже работает система поддержки семей с детьми — есть пособия на детей от нуля до полутора лет, от полутора лет до трех лет, от трех до семи, а также пособия беременным женщинам, находящимся в непростой финансовой ситуации, и неполным семьям с детьми от восьми до 18 лет. «От восьми до 18 лет в некоторых регионах оказывают поддержку, в некоторых нет, федеральной пока тоже нет», — отметил Путин, подчеркнув, что необходимо создать единую систему.

В апреле 2021 г. Путин объявил меры поддержки для семей с детьми в ходе обращения к Федеральному собранию. В соответствии с ними, неполные семьи с детьми будут получать пособие на каждого ребенка, пока ему не исполнится 16 лет, а нуждающимся беременным женщинам государство стало выплачивать по половине прожиточного минимума ежемесячно до родов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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