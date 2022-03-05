Путин анонсировал создание единой системы по поддержке семей с детьми

Глава государства напомнил, что в России уже работает система поддержки семей с детьми — есть пособия на детей от нуля до полутора лет, от полутора лет до трех лет, от трех до семи, а также пособия беременным женщинам, находящимся в непростой финансовой ситуации, и неполным семьям с детьми от восьми до 18 лет. «От восьми до 18 лет в некоторых регионах оказывают поддержку, в некоторых нет, федеральной пока тоже нет», — отметил Путин, подчеркнув, что необходимо создать единую систему.