Голикова анонсировала упрощение процедуры получения соцподдержки
Более 80 млн граждан к 2024 г. смогут получить социальную поддержку от государства по одному предзаполненному заявлению или без него, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании о ходе реализации и результатах инициатив социально-экономического развития до 2030 г.
«К 2024 году почти 80 млн граждан — даже более чем — будут получать меры соцподдержки по одному предзаполненному заявлению на портале госуслуг или вообще без него», — сказала она, выступление Голиковой опубликовано в Telegram-канале правительства.
Вице-премьер напомнила, что в прошлом году пособия беременным женщинам и выплаты семьям с детьми от трех до семи лет начислялись по одному электронному заявлению. В этом году подобные принципы социального казначейства распространят на все федеральные меры поддержки семей с детьми, а также инвалидов и пожилых граждан.
Также правительство намерено упростить гражданам процедуру установления инвалидности. К 2024 г. она будет проходить без запрашивания документов от гражданина.
Голикова напомнила, что в 2021 г. граждан стали активно информировать о мерах поддержки, которые те могут получить. Инвалидам проводят заочное и обезличенное освидетельствования, результаты медико-социальной экспертизы и программы реабилитации оформляются в электронном виде.
В середине декабря 2021 г. Минтруд утвердил список жизненных событий, при наступлении которых граждан будут проактивно информировать о полагающихся им мерах социальной поддержки, в том числе об услугах, гарантиях и выплатах. С этого года, например, россиян начнут уведомлять о возможности получить средства от государства после рождения ребенка, установления инвалидности, беременности, достижения взрослым пенсионного возраста, ребенком — определенного возраста.