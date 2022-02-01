Голикова анонсировала упрощение процедуры получения соцподдержки

Вице-премьер напомнила, что в прошлом году пособия беременным женщинам и выплаты семьям с детьми от трех до семи лет начислялись по одному электронному заявлению. В этом году подобные принципы социального казначейства распространят на все федеральные меры поддержки семей с детьми, а также инвалидов и пожилых граждан.