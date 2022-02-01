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Экономика

Голикова анонсировала упрощение процедуры получения соцподдержки

Ведомости

Более 80 млн граждан к 2024 г. смогут получить социальную поддержку от государства по одному предзаполненному заявлению или без него, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании о ходе реализации и результатах инициатив социально-экономического развития до 2030 г.

«К 2024 году почти 80 млн граждан — даже более чем — будут получать меры соцподдержки по одному предзаполненному заявлению на портале госуслуг или вообще без него», — сказала она, выступление Голиковой опубликовано в Telegram-канале правительства.

Вице-премьер напомнила, что в прошлом году пособия беременным женщинам и выплаты семьям с детьми от трех до семи лет начислялись по одному электронному заявлению. В этом году подобные принципы социального казначейства распространят на все федеральные меры поддержки семей с детьми, а также инвалидов и пожилых граждан.

Также правительство намерено упростить гражданам процедуру установления инвалидности. К 2024 г. она будет проходить без запрашивания документов от гражданина.

Голикова напомнила, что в 2021 г. граждан стали активно информировать о мерах поддержки, которые те могут получить. Инвалидам проводят заочное и обезличенное освидетельствования, результаты медико-социальной экспертизы и программы реабилитации оформляются в электронном виде.

В середине декабря 2021 г. Минтруд утвердил список жизненных событий, при наступлении которых граждан будут проактивно информировать о полагающихся им мерах социальной поддержки, в том числе об услугах, гарантиях и выплатах. С этого года, например, россиян начнут уведомлять о возможности получить средства от государства после рождения ребенка, установления инвалидности, беременности, достижения взрослым пенсионного возраста, ребенком — определенного возраста.

Ранее по теме: Минтруд утвердил перечень условий для информирования о положенной соцподдержке

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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