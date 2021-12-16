Минтруд утвердил перечень условий для информирования о положенной соцподдержке

С 1 января 2023 г. сведения о полагающейся соцподдержке начнут предоставлять россиянам, признанных ветеранами или получивших приравненные к этому звания, а также после получения статуса многодетной семьи или статуса лица, подвергшегося воздействию радиации. С 1 января 2024 г. информировать будут при установлении опеки или потере кормильца.