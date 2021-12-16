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Минтруд утвердил перечень условий для информирования о положенной соцподдержке

Ведомости

Министерство труда и социальной защиты России утвердило список жизненных событий, при наступлении которых граждан будут проактивно информировать о полагающихся им мерах социальной поддержки, в том числе об услугах, гарантиях и выплатах. Соответствующий приказ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, с 1 января 2021 г. о доступной соцподдержке будут сообщать после рождения ребенка, установления инвалидности, достижения взрослым пенсионного возраста, ребенком — определенного возраста, беременности. При этом в пресс-службе Минтруда уточнили, что по первым трем пунктам уже информируют граждан, давших соответствующее согласие на портале «Госуслуг».

С 1 января 2023 г. сведения о полагающейся соцподдержке начнут предоставлять россиянам, признанных ветеранами или получивших приравненные к этому звания, а также после получения статуса многодетной семьи или статуса лица, подвергшегося воздействию радиации. С 1 января 2024 г. информировать будут при установлении опеки или потере кормильца.

Для получения уведомлений о возникновении права на соцподдержку необходимо заполнить согласие в личном кабинете «Госуслуг», в разделе «Документы», категории «Льготы и выплаты», напомнил Минтруд. Ранее, в начале ноября, ведомство предложило автоматически назначать гражданам пенсии по потере кормильца с 1 января 2023 г.

Ранее по теме: Минтруд предложил автоматически назначать пенсии по потере кормильца

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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