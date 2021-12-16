Минтруд утвердил перечень условий для информирования о положенной соцподдержке
Министерство труда и социальной защиты России утвердило список жизненных событий, при наступлении которых граждан будут проактивно информировать о полагающихся им мерах социальной поддержки, в том числе об услугах, гарантиях и выплатах. Соответствующий приказ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, с 1 января 2021 г. о доступной соцподдержке будут сообщать после рождения ребенка, установления инвалидности, достижения взрослым пенсионного возраста, ребенком — определенного возраста, беременности. При этом в пресс-службе Минтруда уточнили, что по первым трем пунктам уже информируют граждан, давших соответствующее согласие на портале «Госуслуг».
С 1 января 2023 г. сведения о полагающейся соцподдержке начнут предоставлять россиянам, признанных ветеранами или получивших приравненные к этому звания, а также после получения статуса многодетной семьи или статуса лица, подвергшегося воздействию радиации. С 1 января 2024 г. информировать будут при установлении опеки или потере кормильца.
Для получения уведомлений о возникновении права на соцподдержку необходимо заполнить согласие в личном кабинете «Госуслуг», в разделе «Документы», категории «Льготы и выплаты», напомнил Минтруд. Ранее, в начале ноября, ведомство предложило автоматически назначать гражданам пенсии по потере кормильца с 1 января 2023 г.