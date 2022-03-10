ВОЗ предупредила о риске всплеска инфекций из-за ситуации на Украине
Кризис на Украине грозит резким всплеском инфекций, заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
«Трагически инфекционные заболевания всегда ассоциировались с одним из четырех всадников Апокалипсиса. А инфекционные заболевания и конфликты тесно взаимосвязаны, так что сюрприза здесь не должно быть», — отметил Райан (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, всплеск инфекций происходит в разных регионах мира во время военных действий или природных катаклизмов. Райан отметил, что в Европе было приложено немало усилий для искоренения различных заболеваний. «Реальность такова, что условия, которые мы видим на Украине, являются идеальными для распространения заразных болезней. Неважно, COVID-19 это или полиомиелит, корь или холера», — добавил представитель ВОЗ.
Ранее генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что необходимо срочно организовать на Украине гуманитарные коридоры для обеспечения безопасного и постоянного доступа медицинских работников и осуществления поставок для нуждающихся людей. «На ближайшие три месяца нам требуется $45 млн для Украины и $12,5 млн для поддержки соседних стран в лечении беженцев», — сказал он.
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью Москвы президент России Владимир Путин назвал в том числе демилитаризацию и денацификацию республики. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков сказал, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В ведомстве полагают, что в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.