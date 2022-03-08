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Общество

ООН просят устанавливать цифровой нейтралитет в период вооруженных конфликтов

РОЦИТ считает, что организация должна исключить возможность ведения информационных войн
Анна Нараева
Hendrik Schmidt / DPA / AFP

Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) предложил ООН создать «нормы о цифровом нейтралитете» в период вооруженных конфликтов, следует из письма гендиректора организации Рустама Сагдатулина к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет (с ним ознакомились «Ведомости»). «Предлагаем инициировать создание норм о цифровом нейтралитете в период вооруженных конфликтов, призванных регламентировать и детерминировать различные аспекты информационного освещения таких конфликтов. Это станет значимым шагом к стабилизации и укреплению мирового сообщества в условиях глобальной цифровизации и развития новых технологий», – говорится в документе.

«Ведомости» направили запрос в пресс-службу организации. Современное гуманитарное право не учитывает и не регулирует информационные войны, хотя они часто используются для дезинформации не только сторон конфликта, но и всего мирового сообщества, считают в РОЦИТе. «Понятия, методы и правила информационной войны не детерминированы ни в одной правовой системе мира. Это позволяет конфликтующим сторонам свободно применять любые инструменты и технологии, призванные исказить реальную картину мира», – сказано в обращении. В качестве примера в РОЦИТе привели некорректное, как говорится в письме, поведение украинских властей, которые в официальных аккаунтах в соцсетях публиковали жестокие фотографии. В РОЦИТе отмечают, что с помощью таргетированной рекламы такой контент транслируется на российскую аудиторию с целью вызвать «поляризацию общества».

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Организация надеется, что ее позиция будет услышана международным сообществом, сказал «Ведомостям» Сагдатулин: «Цифровые платформы и сервисы формируют общественное мнение, поэтому они не могут принимать точку зрения одной стороны и должны соблюдать нейтралитет».

ООН сама по себе не является организацией, которая принимает законы, в ее рамках могут вырабатываться конвенции и соглашения, которые могут учитываться, но не навязываться суверенным государствам, отмечает ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Александр Орлов. По его мнению, потребность в регулировании информационных кампаний есть, но прийти к договоренности по цифровому нейтралитету в нынешних условиях будет трудно. «Желательно, чтобы было какое-то глобальное регулирование, но сейчас мы находимся в острой фазе гибридной войны, которая ведется в различных формах, в том числе на информационном поле. На мой взгляд, это возможно тогда, когда ситуация нормализуется, а не когда отсутствует доверие между нами и Западом», – считает Орлов.

С 24 февраля в России был заблокирован Facebook, замедлена работа Twitter, а основанная на видеоклипах сеть TikTok объявила о приостановке загрузки нового контента в стране.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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