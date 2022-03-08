ООН просят устанавливать цифровой нейтралитет в период вооруженных конфликтов

ООН сама по себе не является организацией, которая принимает законы, в ее рамках могут вырабатываться конвенции и соглашения, которые могут учитываться, но не навязываться суверенным государствам, отмечает ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Александр Орлов. По его мнению, потребность в регулировании информационных кампаний есть, но прийти к договоренности по цифровому нейтралитету в нынешних условиях будет трудно. «Желательно, чтобы было какое-то глобальное регулирование, но сейчас мы находимся в острой фазе гибридной войны, которая ведется в различных формах, в том числе на информационном поле. На мой взгляд, это возможно тогда, когда ситуация нормализуется, а не когда отсутствует доверие между нами и Западом», – считает Орлов.