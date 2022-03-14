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«Коммерсантъ» узнал об утечке данных более 100 000 карт российских банков

Ведомости

Данные более 100 000 карт клиентов российских банков были выложены в последние несколько дней на теневых форумах, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI и специализирующуюся на информационной безопасности компании Infosecurity.

По словам основателя сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашота Оганесяна, за последние дни в интернете появилось как минимум одно объявление о продаже 100 000 записей российских банковских карт, однако позднее его удалили. При этом в Infosecurity утверждают, что данные карт были опубликованы открыто, на безвозмездной основе.

Руководитель блока специальных сервисов Infosecurity a Softline Company Сергей Трухачев отметил, что с 7 марта появилось более 100 площадок по продаже данных скомпрометированных карт иностранных банков. По словам управляющего RTM Group Евгения Царева, рост утечек данных наблюдается с 26 февраля, а массовые утечки произошли гораздо раньше. Он рассказал, что в последнюю неделю мошенники массово пытались вывести деньги с заблокированных карт и карт с истекшим сроком действия. Эксперты отметили, что данные карт, которые сливают в интернет, не имеют прямой финансовой ценности для злоумышленников, однако их можно использовать в разных мошеннических схемах.

Заместитель гендиректора по информбезопасности Oxygen Кирилл Орлов заявил, что банки с учетом «последних событий» и массовых DDoS-атак работают в режиме повышенной готовности. На российском рынке ключевые производители решений для предотвращения утечек – отечественные. Есть продукты иностранных компаний, но банки, по его словам, понимают, что их функционал и техподдержка будут ограничены.

10 марта Visa и Mastercard перестали обслуживать российские карты. Россияне теперь не могут пользоваться этими картами за границей, осуществлять трансграничные переводы, оплачивать покупки на иностранных сайтах. В России карты работать продолжат – на территории страны все транзакции обрабатывает Национальная система платежных карт (НСПК). Многие банки уже объявили, что продлят срок действия карт Visa и Mastercard. Некоторые, включая ВТБ, сделают их бессрочными.

Ранее по теме: Visa и Mastercard теперь бесполезны за границей: какие есть альтернативы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных