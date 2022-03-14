«Коммерсантъ» узнал об утечке данных более 100 000 карт российских банков
Данные более 100 000 карт клиентов российских банков были выложены в последние несколько дней на теневых форумах, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI и специализирующуюся на информационной безопасности компании Infosecurity.
По словам основателя сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашота Оганесяна, за последние дни в интернете появилось как минимум одно объявление о продаже 100 000 записей российских банковских карт, однако позднее его удалили. При этом в Infosecurity утверждают, что данные карт были опубликованы открыто, на безвозмездной основе.
Руководитель блока специальных сервисов Infosecurity a Softline Company Сергей Трухачев отметил, что с 7 марта появилось более 100 площадок по продаже данных скомпрометированных карт иностранных банков. По словам управляющего RTM Group Евгения Царева, рост утечек данных наблюдается с 26 февраля, а массовые утечки произошли гораздо раньше. Он рассказал, что в последнюю неделю мошенники массово пытались вывести деньги с заблокированных карт и карт с истекшим сроком действия. Эксперты отметили, что данные карт, которые сливают в интернет, не имеют прямой финансовой ценности для злоумышленников, однако их можно использовать в разных мошеннических схемах.
Заместитель гендиректора по информбезопасности Oxygen Кирилл Орлов заявил, что банки с учетом «последних событий» и массовых DDoS-атак работают в режиме повышенной готовности. На российском рынке ключевые производители решений для предотвращения утечек – отечественные. Есть продукты иностранных компаний, но банки, по его словам, понимают, что их функционал и техподдержка будут ограничены.
10 марта Visa и Mastercard перестали обслуживать российские карты. Россияне теперь не могут пользоваться этими картами за границей, осуществлять трансграничные переводы, оплачивать покупки на иностранных сайтах. В России карты работать продолжат – на территории страны все транзакции обрабатывает Национальная система платежных карт (НСПК). Многие банки уже объявили, что продлят срок действия карт Visa и Mastercard. Некоторые, включая ВТБ, сделают их бессрочными.