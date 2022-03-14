«Коммерсантъ» узнал об утечке данных более 100 000 карт российских банков

Руководитель блока специальных сервисов Infosecurity a Softline Company Сергей Трухачев отметил, что с 7 марта появилось более 100 площадок по продаже данных скомпрометированных карт иностранных банков. По словам управляющего RTM Group Евгения Царева, рост утечек данных наблюдается с 26 февраля, а массовые утечки произошли гораздо раньше. Он рассказал, что в последнюю неделю мошенники массово пытались вывести деньги с заблокированных карт и карт с истекшим сроком действия. Эксперты отметили, что данные карт, которые сливают в интернет, не имеют прямой финансовой ценности для злоумышленников, однако их можно использовать в разных мошеннических схемах.