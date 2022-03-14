FT: Британия приостановила выплату грантов на проекты с учеными из России
Государственное агентство исследований и инноваций Великобритании (UK Research and Innovation) приостановило выплаты грантов на проекты с участием российских ученых, сообщила газета The Financial Times. Организация связала это с ожиданием рекомендаций от правительства королевства.
По информации издания, британские власти временно приостановили выплаты по 50 грантам, которые оцениваются в несколько миллионов фунтов стерлингов. Российско-британские проекты, на которые выделялись средства, охватывали области ядерного синтеза, гидрологии, генетики животных, планетологии.
На текущей неделе Департамент бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании (BEIS) должен опубликовать руководство для британских университетов, которые работают совместно с российскими учеными, подчеркнули в газете.
Руководители ряда российско-британских проектов сообщили FT, что намерены поддерживать контакты с учеными из России, несмотря на прекращение формального сотрудничества. «Мы хотели бы делиться открытиями о новых вариантах COVID с нашими российскими коллегами, и мы продолжим обмениваться метеорологическими данными», — заявил профессор Робин Граймс. Ученый привел в пример времена холодной войны, когда сотрудничество между научными сообществами Запада и России продолжалось вопреки геополитической обстановке. По его словам, сейчас необходимо сделать так же.
О разрыве сотрудничества с Россией после начала специальной военной операции на Украине 24 февраля заявили представители профильных министерств Германии, Польши, Дании и Норвегии. Последней 9 марта солидарность с ними выразила Финляндия. Учебным заведениям стран было рекомендовано «воздерживаться от любого сотрудничества с российскими организациями», однако российские студенты все еще могут подавать заявки на поступление в вузы.
Помимо министерств о приостановке сотрудничества с Россией также заявили объединяющие вузы организации. В частности, Европейская ассоциация университетов (в нее входит более 850 вузов), «Университеты Нидерландов» (14 вузов) и др. А Еврокомиссия объявила о заморозке для российских организаций программ по финансовой поддержке исследований и инноваций «Горизонт Европа» (Horizon Europe) и «Горизонт 2020» (Horizon 2020)