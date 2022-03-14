FT: Британия приостановила выплату грантов на проекты с учеными из России

Руководители ряда российско-британских проектов сообщили FT, что намерены поддерживать контакты с учеными из России, несмотря на прекращение формального сотрудничества. «Мы хотели бы делиться открытиями о новых вариантах COVID с нашими российскими коллегами, и мы продолжим обмениваться метеорологическими данными», — заявил профессор Робин Граймс. Ученый привел в пример времена холодной войны, когда сотрудничество между научными сообществами Запада и России продолжалось вопреки геополитической обстановке. По его словам, сейчас необходимо сделать так же.