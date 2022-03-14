От совместных с Россией научно-образовательных программ отказались пять стран

От совместных с Россией научно-образовательных программ отказались пять странМинобрнауки сожалеет об их «категорической позиции»
Минобрнауки готово «к сохранению международных связей и выполнению договоренностей по реализации совместных международных научно-исследовательских проектов», сообщил «Ведомостям» представитель ведомства. О разрыве сотрудничества с Россией после начала специальной военной операции на Украине 24 февраля заявили представители профильных министерств Германии, Польши, Дании и Норвегии. Последней 9 марта солидарность с ними выразила Финляндия. Там вузам было рекомендовано «воздерживаться от любого сотрудничества с российскими организациями», хотя, как заявил финский министр образования Антти Курвинен, заявки на поступление в вузы россияне могут подавать. В Минобрнауки сожалеют «о категорической позиции некоторых зарубежных коллег разорвать все связи» с Россией.
Помимо министерств о приостановке сотрудничества с Россией также заявили объединяющие вузы организации. В частности, Европейская ассоциация университетов (в нее входит более 850 вузов), «Университеты Нидерландов» (14 вузов) и др. А Еврокомиссия объявила о заморозке для российских организаций программ по финансовой поддержке исследований и инноваций «Горизонт Европа» (Horizon Europe) и «Горизонт 2020» (Horizon 2020). Большая часть международных соглашений по линии вузов предполагает реализацию совместных научных проектов, курсов, конференций, обмен обучающимися, реализацию совместных образовательных проектов, говорили «Ведомостям» в пресс-службе СПбГУ. При разрыве соглашений все эти проекты перестанут работать.