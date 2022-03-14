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От совместных с Россией научно-образовательных программ отказались пять стран

Минобрнауки сожалеет об их «категорической позиции»
Анастасия Курилова
В Минобрнауки сожалеют «о категорической позиции некоторых зарубежных коллег разорвать все связи» с Россией / Михаил Терещенко / ТАСС

Минобрнауки готово «к сохранению международных связей и выполнению договоренностей по реализации совместных международных научно-исследовательских проектов», сообщил «Ведомостям» представитель ведомства. О разрыве сотрудничества с Россией после начала специальной военной операции на Украине 24 февраля заявили представители профильных министерств Германии, Польши, Дании и Норвегии. Последней 9 марта солидарность с ними выразила Финляндия. Там вузам было рекомендовано «воздерживаться от любого сотрудничества с российскими организациями», хотя, как заявил финский министр образования Антти Курвинен, заявки на поступление в вузы россияне могут подавать. В Минобрнауки сожалеют «о категорической позиции некоторых зарубежных коллег разорвать все связи» с Россией.

Помимо министерств о приостановке сотрудничества с Россией также заявили объединяющие вузы организации. В частности, Европейская ассоциация университетов (в нее входит более 850 вузов), «Университеты Нидерландов» (14 вузов) и др. А Еврокомиссия объявила о заморозке для российских организаций программ по финансовой поддержке исследований и инноваций «Горизонт Европа» (Horizon Europe) и «Горизонт 2020» (Horizon 2020). Большая часть международных соглашений по линии вузов предполагает реализацию совместных научных проектов, курсов, конференций, обмен обучающимися, реализацию совместных образовательных проектов, говорили «Ведомостям» в пресс-службе СПбГУ. При разрыве соглашений все эти проекты перестанут работать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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