От совместных с Россией научно-образовательных программ отказались пять стран

Минобрнауки готово «к сохранению международных связей и выполнению договоренностей по реализации совместных международных научно-исследовательских проектов», сообщил «Ведомостям» представитель ведомства. О разрыве сотрудничества с Россией после начала специальной военной операции на Украине 24 февраля заявили представители профильных министерств Германии, Польши, Дании и Норвегии. Последней 9 марта солидарность с ними выразила Финляндия. Там вузам было рекомендовано «воздерживаться от любого сотрудничества с российскими организациями», хотя, как заявил финский министр образования Антти Курвинен, заявки на поступление в вузы россияне могут подавать. В Минобрнауки сожалеют «о категорической позиции некоторых зарубежных коллег разорвать все связи» с Россией.