Daily Mail: проукраинские активисты захватили предполагаемый особняк Дерипаски в Лондоне
Проукраинские активисты захватили в Лондоне особняк, предположительно принадлежащий российскому бизнесмену Олегу Дерипаске, передает газета Daily Mail. Активисты заявили, что дом будет использоваться для размещения беженцев с Украины. Стоимость особняка, по данным издания, оценивается в 50 млн фунтов стерлингов.
По информации газеты, пять активистов ворвались в особняк бизнесмена, вывесили украинские флаги и растянули на балконе несколько транспарантов. На одном из них написано, что «эта собственность была освобождена».
«Полиция была вызвана вскоре после 01:00 (04:00 мск) в понедельник, 14 марта, к объекту недвижимости на площади Белгрейв. Сотрудники прибыли на место и обнаружили, что несколько человек проникли внутрь и вывесили баннеры из окон верхнего этажа. Сотрудники остаются на месте инцидента», — сказано в сообщении правоохранительных органов.
Активисты пообещали остаться в особняке до тех пор, пока не закончится российская военная операция на Украине. Они также выразили недовольство тем, как на это отреагировало британское правительством. 10 марта Великобритания ввела новые санкций против российских бизнесменов из-за спецоперации на территории Украины. Ограничения коснулись и Дерипаску, который является совладельцем «Русала». По словам активистов, «санкций было недостаточно».
La Repubblica ранее сообщила, что две виллы телеведущего Владимира Соловьева на озере Комо арестованы итальянскими властями — он попал в санкционный список ЕС. Помимо этого арестованы вилла основного акционера холдинга USM Алишера Усманова, вилла депутата Госдумы от партии «Единая Россия» Олега Савченко, яхты Lady M и Lena основного владельца «Севергрупп» Алексея Мордашова и члена совета директоров «Новатэка» и «Сибура» Геннадия Тимченко.
Евросоюз и другие западные страны, включая Великобританию и США, начали вводить персональные и секторальные санкции против России в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР, а также после начала спецоперации на Украине. Санкции в разной степени затронули экономическую, финансовую и торговую сферы, в том числе банки и экспорт технологий. Также США, ЕС, Швейцария и другие ввели запрет на операции с российскими правительственными учреждениями и ЦБ.