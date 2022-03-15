Песков назвал хулиганством инцидент с антивоенным плакатом на «Первом канале»
Выход девушки с антивоенным плакатом в кадр в программе «Время» на «Первом канале» – это хулиганство, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«»Первый канал» — это марка, ну, собственно, как наши ведущие телеканалы, качественной, своевременной, очень оперативной и объективной информации. Что касается этой девушки, это хулиганство. Канал и те, кому положено, с этим разбираются. Это не вопрос нашей повестки дня», — ответил Песков.
14 марта в вечернем эфире программы «Время» в кадре за спиной ведущей Екатерины Андреевой на несколько секунд появилась девушка с антивоенным плакатом. В пресс-службе канала сообщили, что проведут служебную проверку произошедшего. Юрист Павел Чиков сообщил, что за выход в эфир с плакатом была задержана редактор канала Марина Овсянникова.
По данным источника ТАСС, СКР начал проверку Овсянниковой по новой статье о фейках. На вопрос, значит ли это, что любой антивоенный протест теперь расценивается как распространение заведомо ложной информации о военных действиях, Песков ответил: «Есть определенные ведомства, определенные органы, которые этим занимаются. Тем более, что прямой эфир любого телеканала — это особое измерение, где особая ответственность, тем более для тех, кто там работает. Поэтому здесь слово "для каждого" вряд ли уместно».
Статья 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ) предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет (в случае наступления тяжких последствий). Кроме того, суд сможет назначить штраф от 700 000 до 1,5 млн руб., исправительные работы сроком до года, принудительные работы на срок до трех лет либо лишение свободы на тот же срок.