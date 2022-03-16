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ВОЗ приостановила оценку вакцины «Спутник V»

Ведомости

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) временно приостановила оценку российской вакцины от коронавируса «Спутник V» из-за технических сложностей, которые вызваны санкционными ограничениями, сообщила на брифинге в Женеве помощник генерального директора организации Марианджела Симао.

«Мы предполагали начать инспекции в России с 7 марта, но они были отложены на более поздний срок», - сказала она (цитата по ТАСС). Говоря о причинах, Симао упомянула технические сложности, связанные с «нынешней ситуацией», в том числе возможности для полета в Россию. По ее словам, этот вопрос уже обсуждался с российскими партнерами и новые даты будут намечены настолько быстро, насколько это возможно.

В июне 2021 г. экспертная группа ВОЗ выявила нарушения при производстве «Спутника V» в Уфе на предприятии «Фармстандарт — УфаВИТА». После этого вопрос об одобрении российской вакцины был поставлен на паузу до проведения новой инспекции завода-производителя. В октябре ВОЗ возобновила процедуру регистрации препарата.

В конце декабря официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что процесс признания «Спутника V» организацией затягивается в связи с продолжающимся изучением технического досье на препарат. 20 января министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что российская сторона передала ВОЗ полное досье по «Спутнику V».

Российские авиакомпании массово приостановили международные рейсы на фоне санкций западных стран, которые пригрозили арестами и задержаниями воздушных судов, взятых в лизинг у зарубежных лессоров. Более 30 государств, включая страны Евросоюза, США, Канаду и Великобританию, закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Россия объявила зеркальные меры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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