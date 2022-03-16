ВОЗ приостановила оценку вакцины «Спутник V»

«Мы предполагали начать инспекции в России с 7 марта, но они были отложены на более поздний срок», - сказала она (цитата по ТАСС). Говоря о причинах, Симао упомянула технические сложности, связанные с «нынешней ситуацией», в том числе возможности для полета в Россию. По ее словам, этот вопрос уже обсуждался с российскими партнерами и новые даты будут намечены настолько быстро, насколько это возможно.