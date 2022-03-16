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СК возбудил дело о фейках про действия российской армии в отношении блогера

Ведомости

Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело о распространении ложной информации про Вооруженные силы России (ст. 207.3 УК РФ). Об этом говорится на сайте СК.

Дело возбуждено в отношении блогера Вероники Белоцерковской (Belonika). Ведомство утверждает, что в действиях Белоцерковской усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ.

По данным следствия, в марте Белоцерковская на своей странице в Instagram опубликовала посты, где содержались «заведомо ложные сведения об использовании Вооруженных cил Российской Федерации для уничтожения городов и гражданского населения Украины».

«Своими публикациями она дискредитировала органы государственной власти и Вооруженные силы Российской Федерации», — считает ведомство.

Там отметили, что Белоцерковская находится за рубежом, в связи с этим решается вопрос об объявлении ее в международный розыск.

Статья 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ) предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет (в случае наступления тяжких последствий). Кроме того, суд сможет назначить штраф от 700 000 до 1,5 млн руб., исправительные работы сроком до года, принудительные работы на срок до трех лет либо лишение свободы на тот же срок. Новая статья УК вступила в законную силу 4 марта.

5 марта председатель комитета Госдумы по информационной политике, ИТ и СМИ Александр Хинштейн заявил, что сферу действия закона об уголовной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ могут распространить на Росгвардию и другие организации, в том числе военные, задействованные в специальной военной операции на Украине. 

24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков уточнил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как считают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных