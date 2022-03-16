ЛДПР сообщила о готовности инициировать референдум по возвращению смертной казни

Несмотря на то что он так и не был ратифицирован, мораторий на смертную казнь дважды был подтвержден Конституционным судом России. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас 2 марта заявил, что мораторий на смертную казнь в России не связан с пребыванием России в Совете Европы.