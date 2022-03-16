ЛДПР сообщила о готовности инициировать референдум по возвращению смертной казни
ЛДПР готова инициировать референдум о возвращении смертной казни в России после выхода страны из Совета Европы. Об этом говорится в заявлении думской фракции, опубликованном в Telegram-канале.
«Россия покидает Совет Европы, а значит, скидывает с себя оковы чуждых нам ценностей и правил. Одно из них — запрет на смертную казнь, которая применяется повсеместно за пределами Евросоюза: в США, Китае, Индии, Японии, Египте и еще 47 государствах», — следует из заявления.
По мнению думской фракции, возвращение сметной казни должно быть инициировано «для самых тяжких и осуждаемых обществом преступлений, например за коррупцию в особо крупном размере, за изнасилование детей, убийство в особо изощренной форме, терроризм и т. п.».
Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) 16 марта провел внеочередное заседание, на котором принял решение о немедленном исключении России из Совета Европы. Это произошло в соответствии с Уставом Совета Европы, по которому в «определенных ситуациях» КМСЕ может распорядиться о прекращении членства страны в организации. До этого Россия уведомила СЕ о решении покинуть организацию.
В 1997 г. Россия подписала протокол № 6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, запрещающий смертную казнь, – это было одним из условий включения страны в Совет Европы.
Несмотря на то что он так и не был ратифицирован, мораторий на смертную казнь дважды был подтвержден Конституционным судом России. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас 2 марта заявил, что мораторий на смертную казнь в России не связан с пребыванием России в Совете Европы.
26 февраля заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал на своей странице в Facebook, что приостановление членства России в Совете Европы и ПАСЕ – это «хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране», имея в виду смертную казнь.