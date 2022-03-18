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Собянин: около 300 зарубежных компаний приостановили работу в Москве

Ведомости

Около 300 зарубежных компаний приостановили работу в Москве за последние недели, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на церемонии открытия кадрового центра «Моя работа» на улице Куусинена.

Собянин отметил, что столица может столкнуться с новыми вызовами и проблемами на фоне приостановки деятельности иностранных компаний. «Таких в Москве достаточно много — несколько тысяч, и около 300 уже сегодня объявили о своей приостановке деятельности. Как дальше будет их судьба складываться — решение их владельцев», — подчеркнул он (цитата по ТАСС). 

По словам главы города, не только Москва, но и вся Россия испытывает экономические сложности из-за западных санкций и объявленной «экономической войны». Собянин считает, что Москва сможет справиться с такого рода проблемами, потому что у нее есть опыт со времен начала пандемии, когда целый ряд предприятий «начал масштабное сокращение». Тогда в столице в короткие сроки удалось создать выше полусотни МФЦ, центров «Мои документы», которые работали над дополнительными программами по трудоустройству граждан, добавил он.

Иностранные компании начали приостанавливать свою деятельность в России и выходить из совместных предприятий с российскими компаниями после начала военной операции на Украине 24 февраля, которая повлекла за собой масштабные экономические санкции со стороны западных стран. В числе предприятий, приостановивших свою деятельность, энергетические компании, разработчики ПО, автоконцерны, транспортно-логистические компании, производители чипов и видеокарт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных