Собянин: около 300 зарубежных компаний приостановили работу в Москве

По словам главы города, не только Москва, но и вся Россия испытывает экономические сложности из-за западных санкций и объявленной «экономической войны». Собянин считает, что Москва сможет справиться с такого рода проблемами, потому что у нее есть опыт со времен начала пандемии, когда целый ряд предприятий «начал масштабное сокращение». Тогда в столице в короткие сроки удалось создать выше полусотни МФЦ, центров «Мои документы», которые работали над дополнительными программами по трудоустройству граждан, добавил он.