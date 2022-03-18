Собянин: около 300 зарубежных компаний приостановили работу в Москве
Около 300 зарубежных компаний приостановили работу в Москве за последние недели, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на церемонии открытия кадрового центра «Моя работа» на улице Куусинена.
Собянин отметил, что столица может столкнуться с новыми вызовами и проблемами на фоне приостановки деятельности иностранных компаний. «Таких в Москве достаточно много — несколько тысяч, и около 300 уже сегодня объявили о своей приостановке деятельности. Как дальше будет их судьба складываться — решение их владельцев», — подчеркнул он (цитата по ТАСС).
По словам главы города, не только Москва, но и вся Россия испытывает экономические сложности из-за западных санкций и объявленной «экономической войны». Собянин считает, что Москва сможет справиться с такого рода проблемами, потому что у нее есть опыт со времен начала пандемии, когда целый ряд предприятий «начал масштабное сокращение». Тогда в столице в короткие сроки удалось создать выше полусотни МФЦ, центров «Мои документы», которые работали над дополнительными программами по трудоустройству граждан, добавил он.
Иностранные компании начали приостанавливать свою деятельность в России и выходить из совместных предприятий с российскими компаниями после начала военной операции на Украине 24 февраля, которая повлекла за собой масштабные экономические санкции со стороны западных стран. В числе предприятий, приостановивших свою деятельность, энергетические компании, разработчики ПО, автоконцерны, транспортно-логистические компании, производители чипов и видеокарт.