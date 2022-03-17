Собянин объявил о мерах поддержки фармпроизводителей
Мэр Москвы Сергей Собянин провел совещание с представителями крупных фармацевтических компаний и сообщил о новых мерах поддержки предприятий этой отрасли. Об этом говорится на сайте столичного градоначальника.
Так, фармкомпаниям субсидируют затраты на уплату процентов по кредитам на пополнение оборотных средств. Средства предоставят из Фонда развития промышленности, который докапитализируют на 10 млрд руб.
Также компании смогут получить из бюджета Москвы средства на проведение клинических испытаний лекарств и апробацию расходных материалов и медицинских изделий на базе больниц столицы. Предполагается, что это позволит быстрее ввести в оборот новые препараты и медизделия.
Кроме того, фармкомпаниям предоставят земельные участки для строительства новых производств по ставке в 1 руб. в год. Объем авансирования закупок лекарств на государственные нужды увеличат до 70%.
Помимо этих мер московское правительство готовит два дополнительных решения. Минимальный порог инвестиций по офсетным контрактам собираются снизить с 1 млрд руб. до 100 млн руб. Подобные договоры заключаются между правительством и бизнесом, последнему при этом гарантируют закупки произведенной им продукции в течение нескольких лет, в данном случае — 10 лет.
Наконец, власти планируют упростить фармпроизводителям процедуры регистрации и обращения новых препаратов и медицинских изделий.
Меры реализуются на фоне санкций, введенных в отношении России Евросоюзом, США и рядом других государств за военную операцию в Донбассе и на Украине. Ограничительные меры затронули экономическую, финансовую и торговую сферы, об уходе с российского рынка или временной приостановке деятельности в связи с происходящим объявили сотни зарубежных компаний.