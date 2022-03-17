Собянин объявил о мерах поддержки фармпроизводителей

Меры реализуются на фоне санкций, введенных в отношении России Евросоюзом, США и рядом других государств за военную операцию в Донбассе и на Украине. Ограничительные меры затронули экономическую, финансовую и торговую сферы, об уходе с российского рынка или временной приостановке деятельности в связи с происходящим объявили сотни зарубежных компаний.