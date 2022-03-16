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Производитель лекарств Novartis ограничит деятельность в России

Ведомости

Швейцарская фармацевтическая компания Novartis приостанавливает инвестиции и коммерческую деятельность в России на фоне военной операции на Украине, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство Bloomberg.

Как сообщает издание, завод компании в Санкт-Петербург продолжит производить лекарственные препараты для российского рынка. На заводе Novartis в России работает около 2000 человек. 

Согласно данным на сайте компании, история Novartis в России насчитывает более 130 лет. В 2010 г. производитель объявил о стратегической инвестиционной программе. Она включает в себя сотрудничество, направленное на решение трех задач: организация местного производства, развитие научно-исследовательской сферы и совершенствование системы здравоохранения в России.

14 марта американский фармацевтический гигант Pfizer сообщил, что продолжит поставлять медикаменты в Россию, однако приостановит все запланированные в стране инвестиции. Несмотря на сохранение поставок лекарств, Pfizer не будет проводить новые клинические испытания в России.

США, Евросоюз и ряд других западных стран ввели масштабные экономические санкции против России в ответ на продолжающуюся с 24 февраля военную операцию на Украине. Ограничения не затронули фармакологическую индустрию напрямую, однако отечественные производители предупреждали о возможном дефиците сырья и компонентов из-за того, что европейские контрагенты фактически прекратили их поставки, а ввоз из крупнейших стран-экспортеров (Китая и Индии) затруднен из-за проблем с логистикой.

Ранее по теме: Pfizer продолжит поставки медикаментов в Россию

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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