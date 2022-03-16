Производитель лекарств Novartis ограничит деятельность в России
Швейцарская фармацевтическая компания Novartis приостанавливает инвестиции и коммерческую деятельность в России на фоне военной операции на Украине, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство Bloomberg.
Как сообщает издание, завод компании в Санкт-Петербург продолжит производить лекарственные препараты для российского рынка. На заводе Novartis в России работает около 2000 человек.
Согласно данным на сайте компании, история Novartis в России насчитывает более 130 лет. В 2010 г. производитель объявил о стратегической инвестиционной программе. Она включает в себя сотрудничество, направленное на решение трех задач: организация местного производства, развитие научно-исследовательской сферы и совершенствование системы здравоохранения в России.
14 марта американский фармацевтический гигант Pfizer сообщил, что продолжит поставлять медикаменты в Россию, однако приостановит все запланированные в стране инвестиции. Несмотря на сохранение поставок лекарств, Pfizer не будет проводить новые клинические испытания в России.
США, Евросоюз и ряд других западных стран ввели масштабные экономические санкции против России в ответ на продолжающуюся с 24 февраля военную операцию на Украине. Ограничения не затронули фармакологическую индустрию напрямую, однако отечественные производители предупреждали о возможном дефиците сырья и компонентов из-за того, что европейские контрагенты фактически прекратили их поставки, а ввоз из крупнейших стран-экспортеров (Китая и Индии) затруднен из-за проблем с логистикой.