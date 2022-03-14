Pfizer продолжит поставки медикаментов в Россию

Несмотря на сохранение поставок лекарств, Pfizer не будет проводить новые клинические испытания в России, а те, что уже проводятся на ее территории, будут перенесены в другие страны. Компания также не будет набирать новых участников для таких исследований среди россиян. При этом пациенты, уже проходящие клинические испытания, продолжат получать необходимые медикаменты.