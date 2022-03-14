Pfizer продолжит поставки медикаментов в Россию
Американский фармацевтический гигант Pfizer продолжит поставлять медикаменты в Россию, однако приостановит все запланированные в стране инвестиции, сообщает пресс-служба компании.
«Добровольная приостановка поставок наших лекарств в Россию будет прямым нарушением нашего основополагающего принципа приоритета пациентов. Прекращение поставок лекарств, в том числе для лечения рака или сердечно-сосудистых заболеваний, приведет к значительным страданиям пациентов и потенциальной гибели людей, особенно среди детей и пожилых людей», — говорится в пресс-релизе.
Несмотря на сохранение поставок лекарств, Pfizer не будет проводить новые клинические испытания в России, а те, что уже проводятся на ее территории, будут перенесены в другие страны. Компания также не будет набирать новых участников для таких исследований среди россиян. При этом пациенты, уже проходящие клинические испытания, продолжат получать необходимые медикаменты.
Кроме того, Pfizer прекратит все запланированные инвестиции с местными поставщиками, предназначенные для наращивания производственных мощностей в России. Как отмечается в сообщении, сама компании не владеет и не управляет никакими производственными площадками на территории страны. Все вырученные от продажи в РФ лекарств средства будут пожертвованы на гуманитарную помощь гражданам Украины.
США, Евросоюз и ряд других западных стран ввели масштабные экономические санкции против России в ответ на продолжающуюся с 24 февраля военную операцию на Украине. Ограничения не затронули фармакологическую индустрию напрямую, однако отечественные производители предупреждали о возможном дефиците сырья и компонентов из-за того, что европейские контрагенты фактически прекратили их поставки, а ввоз из крупнейших стран-экспортеров (Китая и Индии) затруднен из-за проблем с логистикой.