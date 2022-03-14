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Бизнес

Pfizer продолжит поставки медикаментов в Россию

Ведомости

Американский фармацевтический гигант Pfizer продолжит поставлять медикаменты в Россию, однако приостановит все запланированные в стране инвестиции, сообщает пресс-служба компании.

«Добровольная приостановка поставок наших лекарств в Россию будет прямым нарушением нашего основополагающего принципа приоритета пациентов. Прекращение поставок лекарств, в том числе для лечения рака или сердечно-сосудистых заболеваний, приведет к значительным страданиям пациентов и потенциальной гибели людей, особенно среди детей и пожилых людей», — говорится в пресс-релизе.

Несмотря на сохранение поставок лекарств, Pfizer не будет проводить новые клинические испытания в России, а те, что уже проводятся на ее территории, будут перенесены в другие страны. Компания также не будет набирать новых участников для таких исследований среди россиян. При этом пациенты, уже проходящие клинические испытания, продолжат получать необходимые медикаменты.

Кроме того, Pfizer прекратит все запланированные инвестиции с местными поставщиками, предназначенные для наращивания производственных мощностей в России. Как отмечается в сообщении, сама компании не владеет и не управляет никакими производственными площадками на территории страны. Все вырученные от продажи в РФ лекарств средства будут пожертвованы на гуманитарную помощь гражданам Украины.

США, Евросоюз и ряд других западных стран ввели масштабные экономические санкции против России в ответ на продолжающуюся с 24 февраля военную операцию на Украине. Ограничения не затронули фармакологическую индустрию напрямую, однако отечественные производители предупреждали о возможном дефиците сырья и компонентов из-за того, что европейские контрагенты фактически прекратили их поставки, а ввоз из крупнейших стран-экспортеров (Китая и Индии) затруднен из-за проблем с логистикой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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