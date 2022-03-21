Роспотребнадзор: на объектах ж/д транспорта по-прежнему нужно носить маски
Ношение масок в железнодорожном транспорте остается обязательным, несмотря на снятые коронавирусные ограничения, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
«Управление Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту сообщает, что на объектах железнодорожного транспорта сняты различные ограничения по противодействию коронавирусной инфекции, при этом ношение масок по-прежнему остается обязательным», — говорится в сообщении (цитата по «Интерфаксу»).
Ранее в понедельник РЖД объявили об отмене ряда эпидемиологических требований, введенных из-за пандемии коронавируса. В частности, сообщила пресс-служба компании, отменено обязательное ношение масок на вокзалах и в поездах дальнего следования. Решение принято на фоне стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19.
Согласно данным оперштаба на 21 марта, за последние сутки было выявлено менее 30 000 случаев заражения впервые с 16 января.
Москва 15 марта первой в стране отменила обязательный масочный режим, который был введен в качестве профилактической меры для защиты от заражения COVID-19. Вслед за столицей аналогичные послабления объявили в Московской, Ивановской, Калужской, Кемеровской, Курганской, Тамбовской и Тверской областях, Красноярском крае и Чеченской Республике.