Роспотребнадзор: на объектах ж/д транспорта по-прежнему нужно носить маски

Москва 15 марта первой в стране отменила обязательный масочный режим, который был введен в качестве профилактической меры для защиты от заражения COVID-19. Вслед за столицей аналогичные послабления объявили в Московской, Ивановской, Калужской, Кемеровской, Курганской, Тамбовской и Тверской областях, Красноярском крае и Чеченской Республике.