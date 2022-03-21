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Роспотребнадзор: на объектах ж/д транспорта по-прежнему нужно носить маски

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Ношение масок в железнодорожном транспорте остается обязательным, несмотря на снятые коронавирусные ограничения, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Управление Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту сообщает, что на объектах железнодорожного транспорта сняты различные ограничения по противодействию коронавирусной инфекции, при этом ношение масок по-прежнему остается обязательным», — говорится в сообщении (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее в понедельник РЖД объявили об отмене ряда эпидемиологических требований, введенных из-за пандемии коронавируса. В частности, сообщила пресс-служба компании, отменено обязательное ношение масок на вокзалах и в поездах дальнего следования. Решение принято на фоне стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19.

Согласно данным оперштаба на 21 марта, за последние сутки было выявлено менее 30 000 случаев заражения впервые с 16 января.

Москва 15 марта первой в стране отменила обязательный масочный режим, который был введен в качестве профилактической меры для защиты от заражения COVID-19. Вслед за столицей аналогичные послабления объявили в Московской, Ивановской, Калужской, Кемеровской, Курганской, Тамбовской и Тверской областях, Красноярском крае и Чеченской Республике.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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