Путин выразил соболезнования главе КНР в связи с крушением китайского Boeing
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпину в связи с гибелью китайских граждан в сегодняшней авиакатастрофе Boeing 737, летевшего из Куньмина в Гуанчжоу. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Примите самые искренние соболезнования в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа самолета, выполнявшего рейс из Куньмина в Гуанчжоу. В России разделяют скорбь тех, кто потерял в этой трагедии своих родных и близких», — сказано в телеграмме президента.
Сегодня пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании China Eastern потерпел крушение в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая. Как уточнили в Управлении авиации КНР, на борту находились 132 человека, девять из которых — члены экипажа.
Точная причина произошедшего также неизвестна. Издание Huanqiu Shibao написало, что катастрофа могла случиться из-за отказа двигателя. В то же время авиационный эксперт Ван Янъань отметил, что нужно расшифровать данные черных ящиков, прежде чем делать выводы.