Путин выразил соболезнования главе КНР в связи с крушением китайского Boeing

«Примите самые искренние соболезнования в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа самолета, выполнявшего рейс из Куньмина в Гуанчжоу. В России разделяют скорбь тех, кто потерял в этой трагедии своих родных и близких», — сказано в телеграмме президента.