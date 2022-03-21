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Путин выразил соболезнования главе КНР в связи с крушением китайского Boeing

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпину в связи с гибелью китайских граждан в сегодняшней авиакатастрофе Boeing 737, летевшего из Куньмина в Гуанчжоу. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Примите самые искренние соболезнования в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа самолета, выполнявшего рейс из Куньмина в Гуанчжоу. В России разделяют скорбь тех, кто потерял в этой трагедии своих родных и близких», — сказано в телеграмме президента.

Сегодня пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании China Eastern потерпел крушение в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая. Как уточнили в Управлении авиации КНР, на борту находились 132 человека, девять из которых — члены экипажа.

Точная причина произошедшего также неизвестна. Издание Huanqiu Shibao написало, что катастрофа могла случиться из-за отказа двигателя. В то же время авиационный эксперт Ван Янъань отметил, что нужно расшифровать данные черных ящиков, прежде чем делать выводы. 

Ранее по теме: На юге Китая потерпел крушение пассажирский Boeing

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных