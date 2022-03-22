Газета
Общество

Заболеваемость COVID-19 в России за последние четыре недели снизилась в 3,7 раза

Ведомости

Заболеваемость коронавирусом в России за последние четыре недели снизилась в 3,7 раза, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Показатель заболеваемости снизился на 34,9% по сравнению с прошлой неделей.

«За последние четыре недели показатель заболеваемости снизился в 3,7 раза, с 596,45 на 100 000 населения на 8-й неделе 2022 г. до 160,25 на 100 000 населения по итогам 11-й недели 2022 г.», — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что по итогам 11-й недели в стране зарегистрировано 235 160 случаев заболевания COVID-19 — это на 34,9% ниже, чем на прошлой неделе.

По словам главы ведомства Анны Поповой, в России, несмотря на регистрируемое снижение заболеваемости, показатели все еще остаются на достаточно высоком уровне. При этом рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован только в трех российских регионах на прошлой неделе. О каких регионах идет речь, Попова не уточнила.

С 15 марта в Москве отменили обязательный масочный режим. Ношение масок также отменено в поездах и на вокзалах.

Ранее по теме: РЖД отменила обязательное ношение масок на вокзалах и поездах дальнего следования

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных