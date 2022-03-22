Заболеваемость COVID-19 в России за последние четыре недели снизилась в 3,7 раза
Заболеваемость коронавирусом в России за последние четыре недели снизилась в 3,7 раза, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Показатель заболеваемости снизился на 34,9% по сравнению с прошлой неделей.
«За последние четыре недели показатель заболеваемости снизился в 3,7 раза, с 596,45 на 100 000 населения на 8-й неделе 2022 г. до 160,25 на 100 000 населения по итогам 11-й недели 2022 г.», — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что по итогам 11-й недели в стране зарегистрировано 235 160 случаев заболевания COVID-19 — это на 34,9% ниже, чем на прошлой неделе.
По словам главы ведомства Анны Поповой, в России, несмотря на регистрируемое снижение заболеваемости, показатели все еще остаются на достаточно высоком уровне. При этом рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован только в трех российских регионах на прошлой неделе. О каких регионах идет речь, Попова не уточнила.
С 15 марта в Москве отменили обязательный масочный режим. Ношение масок также отменено в поездах и на вокзалах.