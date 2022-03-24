Россиянам начали предлагать туры за границу для оформления банковских карт

«Карточный тур в Узбекистан начали продавать 23 марта. Он продлится три дня, во второй из которых туристы могут с утра за час оформить и получить карту в местном банке. По желанию клиентов туроператор может заранее собрать нужные документы и подать в отделение банка. Туда россиян будет сопровождать представитель туркомпании. Также во второй и третий день тура за дополнительную плату можно посетить экскурсии по Ташкенту.