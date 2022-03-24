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Россиянам начали предлагать туры за границу для оформления банковских карт

Ведомости

Туроператоры начали предлагать россиянам туры за границу для оформления банковских карт Visa и Mastercard иностранных банков, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Компания «Веди Групп» уже запустила туры в Узбекистан, другие туроператоры готовы отправлять россиян в Армению, Казахстан и, возможно, Турцию.

«Карточный тур в Узбекистан начали продавать 23 марта. Он продлится три дня, во второй из которых туристы могут с утра за час оформить и получить карту в местном банке. По желанию клиентов туроператор может заранее собрать нужные документы и подать в отделение банка. Туда россиян будет сопровождать представитель туркомпании. Также во второй и третий день тура за дополнительную плату можно посетить экскурсии по Ташкенту.

В АТОР отметили, что цена тура на одного человека составит 23 000 руб. В стоимость входит трансфер между аэропортом и отелем и отелем и банком, проживание с завтраком и медстраховка. Перелет в Узбекистан и обратно оплачивается отдельно: билет туда-обратно из Москвы в Ташкент будет стоить примерно $500 на человека, из других регионов России – дороже.

Международные платежные системы Visa и Mastercard с 10 марта перестали работать в России. Карты этих систем, выпущенные российскими банками, не будут работать за границей, ими также нельзя оплачивать покупки в иностранных онлайн-магазинах, в том числе через сервисы Apple Pay и Google Pay. При этом такие карты будут работать на территории России до окончания срока их действия в нормальном режиме, поскольку операции по ним обрабатываются внутри страны.

Ранее по теме: Visa и Mastercard теперь бесполезны за границей: какие есть альтернативы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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