Россиянам начали предлагать туры за границу для оформления банковских карт
Туроператоры начали предлагать россиянам туры за границу для оформления банковских карт Visa и Mastercard иностранных банков, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Компания «Веди Групп» уже запустила туры в Узбекистан, другие туроператоры готовы отправлять россиян в Армению, Казахстан и, возможно, Турцию.
«Карточный тур в Узбекистан начали продавать 23 марта. Он продлится три дня, во второй из которых туристы могут с утра за час оформить и получить карту в местном банке. По желанию клиентов туроператор может заранее собрать нужные документы и подать в отделение банка. Туда россиян будет сопровождать представитель туркомпании. Также во второй и третий день тура за дополнительную плату можно посетить экскурсии по Ташкенту.
В АТОР отметили, что цена тура на одного человека составит 23 000 руб. В стоимость входит трансфер между аэропортом и отелем и отелем и банком, проживание с завтраком и медстраховка. Перелет в Узбекистан и обратно оплачивается отдельно: билет туда-обратно из Москвы в Ташкент будет стоить примерно $500 на человека, из других регионов России – дороже.
Международные платежные системы Visa и Mastercard с 10 марта перестали работать в России. Карты этих систем, выпущенные российскими банками, не будут работать за границей, ими также нельзя оплачивать покупки в иностранных онлайн-магазинах, в том числе через сервисы Apple Pay и Google Pay. При этом такие карты будут работать на территории России до окончания срока их действия в нормальном режиме, поскольку операции по ним обрабатываются внутри страны.