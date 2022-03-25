«Известия»: Росздравнадзор призвал ужесточить контроль продаж рецептурных лекарств
Росздравнадзор направил руководителям аптек рекомендации по ужесточению контроля за продажей рецептурных препаратов, передает газета «Известия» со ссылкой на письмо ведомства.
В Росздравнадзоре считают, что продажа рецептурных препаратов без рецепта — это одна из причин, по которым возникает искусственный дефицит некоторых лекарств. Аптеки должны соблюдать рекомендуемые предписания, чтобы снизить социальную напряженность в обществе и стабилизировать работу, отмечено в письме.
«Люди запасаются препаратами впрок на годы вперед. При этом аптечные организации в нарушение правил отпуска продают рецептурные лекарственные средства без рецепта, тем самым создавая ситуацию, при которой дистрибутеры не успевают своевременно пополнять запасы в аптеках», — пояснили в ведомстве.
В письме также отмечено, что за продажу ряда препаратов без рецептов предусматриваются штрафы от 100 000 до 200 000 руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток для юридических лиц.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал россиян не делать больших запасов лекарств. По его данным, последние три недели в России массово скупают медикаменты. Причиной ажиотажа министр назвал «фейки и недостоверную информацию по ряду препаратов», писал «Интерфакс». Все фармацевтические компании подтверждают стабильные поставки, подчеркнул он. Ситуация на рынке стабильна.
США, Евросоюз и ряд других западных стран ввели масштабные экономические санкции против России в ответ на продолжающуюся с 24 февраля военную операцию на Украине. Ограничения не затронули фармакологическую индустрию напрямую, однако отечественные производители предупреждали о возможном дефиците сырья и компонентов из-за того, что европейские контрагенты фактически прекратили их поставки, а ввоз из крупнейших стран-экспортеров (Китая и Индии) затруднен из-за проблем с логистикой.