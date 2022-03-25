Медведев назвал предательством критику России во время спецоперации
Критика России из-за границы во время проведения специальной военной операции на территории Украины является предательством, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в интервью «РИА Новости».
«Ты можешь быть недовольным теми или иными решениями властей, критиковать власть – это нормально, это часть демократии. Но нельзя в такой сложной ситуации проводить антигосударственную линию, потому что это предательство», — подчеркнул политик.
По словам Медведева, в истории России уже были такие периоды, когда уезжающие за границу россияне начинали критиковать свое государство. «Ты внутри страны можешь критиковать все что угодно, но если ты уехал за границу, то не очень правильно ругать свою страну», — добавил Медведев. Он подчеркнул, что нельзя подвергать критике государство во время проведения спецоперации — это прежде всего несправедливо по отношению к людям, которые сражаются за страну.
16 марта Путин в начале совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов выступил с тезисом, что российский народ «всегда сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их». По его словам, «такое естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит» Россию.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова главы государства, отметил, что в подобные нелегкие времена и ответственные ситуации очень многие люди показывают себя, «по-русски говоря, предателями». «Они сами исчезают из нашей жизни — кто-то уходит со своих должностей, кто-то уходит из активной служебной жизни, кто-то покидает страну и переезжает в другие государства. Вот так это очищение и происходит», — добавил представитель Кремля.
Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Ее целью Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.