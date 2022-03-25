Медведев назвал предательством критику России во время спецоперации

По словам Медведева, в истории России уже были такие периоды, когда уезжающие за границу россияне начинали критиковать свое государство. «Ты внутри страны можешь критиковать все что угодно, но если ты уехал за границу, то не очень правильно ругать свою страну», — добавил Медведев. Он подчеркнул, что нельзя подвергать критике государство во время проведения спецоперации — это прежде всего несправедливо по отношению к людям, которые сражаются за страну.