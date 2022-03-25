Военный священник погиб в Белгородской области в результате обстрела
Протоиерей Олег Артемов погиб в четверг при обстреле с украинской стороны приграничного села Журавлевка в Белгородской области, сообщает Синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата РПЦ на своей странице во «ВКонтакте».
«Вчера вечером, находясь в селе Журавлевка, батюшка попал под обстрел украинского "Смерча" и погиб при исполнении обязанностей помощника командира части по работе с верующими», — говорится в сообщении.
Как уточнили ТАСС в пресс-службе Белгородской и Старооскольской епархии, погибший протоиерей был полковым капелланом и не являлся клириком местной епархии. В Синодальном отделе пояснили, что последние годы протоиерей служил клириком Суворовского храма Георгия Победоносца в городе Новая Ладога.
Вечером 23 марта глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о выстреле со стороны Украины по территории региона. Для безопасности жителей Журавлевки и Нехотеевки в этих двух селах ввели режим ЧС. В результате взрыва снаряда пострадали три мирных жителя: один человек получил помощь амбулаторно, двое находятся в больнице. Одна из пострадавших в результате взрыва получила огнестрельное ранение.
Гладков также сообщал, что в результате взрыва снаряда пострадали более 20 домов и машин. «После дневного ЧП: разрушен один дом, в 12 повреждены окна, заборы и где-то кровля. Также снаряд посек восемь машин. В кратчайшие сроки все дома восстановим» — написал он.
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.