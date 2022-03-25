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Военный священник погиб в Белгородской области в результате обстрела

Ведомости

Протоиерей Олег Артемов погиб в четверг при обстреле с украинской стороны приграничного села Журавлевка в Белгородской области, сообщает Синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата РПЦ на своей странице во «ВКонтакте».

«Вчера вечером, находясь в селе Журавлевка, батюшка попал под обстрел украинского "Смерча" и погиб при исполнении обязанностей помощника командира части по работе с верующими», — говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Белгородской и Старооскольской епархии, погибший протоиерей был полковым капелланом и не являлся клириком местной епархии. В Синодальном отделе пояснили, что последние годы протоиерей служил клириком Суворовского храма Георгия Победоносца в городе Новая Ладога. 

Вечером 23 марта глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о выстреле со стороны Украины по территории региона. Для безопасности жителей Журавлевки и Нехотеевки в этих двух селах ввели режим ЧС. В результате взрыва снаряда пострадали три мирных жителя: один человек получил помощь амбулаторно, двое находятся в больнице. Одна из пострадавших в результате взрыва получила огнестрельное ранение.

Гладков также сообщал, что в результате взрыва снаряда пострадали более 20 домов и машин. «После дневного ЧП: разрушен один дом, в 12 повреждены окна, заборы и где-то кровля. Также снаряд посек восемь машин. В кратчайшие сроки все дома восстановим» — написал он. 

24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

Ранее по теме: В селе Белгородской области произошло несколько взрывов

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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