В селе Белгородской области произошло несколько взрывов
Несколько взрывов было зарегистрировано ночью в селе Журавлевка в Белгородской области. Мирные жители не пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Ночью в Журавлевке было неспокойно. По докладу оперативного штаба, произошло несколько взрывов. Надеюсь, что следственные органы быстро установят причину. Раненых и пострадавших среди мирного населения нет. Информация о количестве разрушенных или пострадавших жилых и нежилых построек будет чуть позже», — заявил Гладков.
Вечером 23 марта Гладков сообщил о выстреле со стороны Украины по территории региона. Для безопасности жителей Журавлевки и Нехотеевки в этих двух селах ввели режим ЧС. В результате взрыва снаряда пострадали три мирных жителя: один человек получил помощь амбулаторно, двое находятся в больнице. Одна из пострадавших в результате взрыва получила огнестрельное ранение.