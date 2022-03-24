В селе Белгородской области произошло несколько взрывов

Вечером 23 марта Гладков сообщил о выстреле со стороны Украины по территории региона. Для безопасности жителей Журавлевки и Нехотеевки в этих двух селах ввели режим ЧС. В результате взрыва снаряда пострадали три мирных жителя: один человек получил помощь амбулаторно, двое находятся в больнице. Одна из пострадавших в результате взрыва получила огнестрельное ранение.