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Общество

В селе Белгородской области произошло несколько взрывов

Ведомости

Несколько взрывов было зарегистрировано ночью в селе Журавлевка в Белгородской области. Мирные жители не пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Ночью в Журавлевке было неспокойно. По докладу оперативного штаба, произошло несколько взрывов. Надеюсь, что следственные органы быстро установят причину. Раненых и пострадавших среди мирного населения нет. Информация о количестве разрушенных или пострадавших жилых и нежилых построек будет чуть позже», — заявил Гладков.

Вечером 23 марта Гладков сообщил о выстреле со стороны Украины по территории региона. Для безопасности жителей Журавлевки и Нехотеевки в этих двух селах ввели режим ЧС. В результате взрыва снаряда пострадали три мирных жителя: один человек получил помощь амбулаторно, двое находятся в больнице. Одна из пострадавших в результате взрыва получила огнестрельное ранение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных