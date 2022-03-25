«Мужское государство» внесли в перечень экстремистских организаций

«Мужское государство» изначально появилось как закрытое сообщество во «ВКонтакте» в 2016 г., после чего распространилось на другие соцсети и мессенджеры. Оно декларировало идеи патриархата и национализма, вследствие чего неоднократно обвинялось в травле представителей сексуальных меньшинств.