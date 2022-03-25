«Мужское государство» внесли в перечень экстремистских организаций
Министерство юстиции внесло межрегиональное объединение «Мужское государство» в перечень экстремистских организаций, его деятельность запрещена на территории РФ, сообщил ТАСС.
Объединение внесли в перечень запрещенных по решению Нижегородского областного суда от 18 октября 2021 г. Тогда суд удовлетворил требование прокуратуры Нижегородской области. 5 октября она сообщила, что подала иск о приостановлении деятельности или ликвидации незарегистрированного объединения «Мужское государство». Заявление было зарегистрировано 1 октября.
«Мужское государство» изначально появилось как закрытое сообщество во «ВКонтакте» в 2016 г., после чего распространилось на другие соцсети и мессенджеры. Оно декларировало идеи патриархата и национализма, вследствие чего неоднократно обвинялось в травле представителей сексуальных меньшинств.
12 октября Youtube заблокировал канал основателя сообщества Владислава Позднякова. Также Telegram сообщил активисту, что представители App Store и Play Market потребовали от мессенджера ограничить доступ к его каналу из-за материалов, дискриминирующих людей по признаку сексуальной ориентации.