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Суд признал «Мужское государство» экстремистской организацией

Ведомости

Нижегородский областной суд признал сообщество «Мужское государство» экстремистской организацией и запретил его деятельность в России, передает агентство «РИА Новости».

«Административно-исковое заявление удовлетворить и признать объединение «Мужское государство» экстремистским и запретить его деятельность на территории РФ», — приводит агентство слова судьи.

Таким образом, суд удовлетворил требование прокуратуры Нижегородской области. 5 октября она сообщила, что подала иск о приостановлении деятельности или ликвидации незарегистрированного объединения «Мужское государство». Заявление было зарегистрировано 1 октября. 

«Мужское государство» изначально появилось как закрытое сообщество во «ВКонтакте» в 2016 г., после чего распространилось на другие соцсети и мессенджеры. Оно декларировало идеи патриархата и национализма, вследствие чего неоднократно обвинялось в травле женщин и представителей сексуальных меньшинств. В частности, в августе нападкам со стороны «Мужского государства» подверглись сети суши «Ёбидоёби» и «Тануки» за рекламу с участием темнокожего мужчины и символикой ЛГБТ. 

12 октября Youtube заблокировал канал основателя сообщества Владислава Позднякова. Также Telegram сообщил активисту, что представители App Store и «Play Маркета» потребовали от мессенджера ограничить доступ к его каналу из-за материалов, дискриминирующих людей по признаку сексуальной ориентации.

Ранее по теме: Прокуратура потребовала приостановить деятельность «Мужского государства»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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