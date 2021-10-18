Суд признал «Мужское государство» экстремистской организацией
Нижегородский областной суд признал сообщество «Мужское государство» экстремистской организацией и запретил его деятельность в России, передает агентство «РИА Новости».
«Административно-исковое заявление удовлетворить и признать объединение «Мужское государство» экстремистским и запретить его деятельность на территории РФ», — приводит агентство слова судьи.
Таким образом, суд удовлетворил требование прокуратуры Нижегородской области. 5 октября она сообщила, что подала иск о приостановлении деятельности или ликвидации незарегистрированного объединения «Мужское государство». Заявление было зарегистрировано 1 октября.
«Мужское государство» изначально появилось как закрытое сообщество во «ВКонтакте» в 2016 г., после чего распространилось на другие соцсети и мессенджеры. Оно декларировало идеи патриархата и национализма, вследствие чего неоднократно обвинялось в травле женщин и представителей сексуальных меньшинств. В частности, в августе нападкам со стороны «Мужского государства» подверглись сети суши «Ёбидоёби» и «Тануки» за рекламу с участием темнокожего мужчины и символикой ЛГБТ.
12 октября Youtube заблокировал канал основателя сообщества Владислава Позднякова. Также Telegram сообщил активисту, что представители App Store и «Play Маркета» потребовали от мессенджера ограничить доступ к его каналу из-за материалов, дискриминирующих людей по признаку сексуальной ориентации.