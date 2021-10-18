Суд признал «Мужское государство» экстремистской организацией

«Мужское государство» изначально появилось как закрытое сообщество во «ВКонтакте» в 2016 г., после чего распространилось на другие соцсети и мессенджеры. Оно декларировало идеи патриархата и национализма, вследствие чего неоднократно обвинялось в травле женщин и представителей сексуальных меньшинств. В частности, в августе нападкам со стороны «Мужского государства» подверглись сети суши «Ёбидоёби» и «Тануки» за рекламу с участием темнокожего мужчины и символикой ЛГБТ.