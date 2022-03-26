ФСБ задержала четверых членов террористической ячейки в Уфе

Во время обысков у членов террористической ячейки изъяли две гранаты РГД-5 и зажигательные устройства по типу «коктейля Молотова». У задержанных также обнаружили экстремистскую литературу, радиостанции, одежду и снаряжение для использования в полевых условиях.