ФСБ задержала четверых членов террористической ячейки в Уфе
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Уфе задержали участников террористического сообщества, которые планировали совершить нападения на сотрудников правоохранительных органов. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщает ТАСС.
По данным ЦОС, в отношении четверых задержанных Следственное управление СК России по Башкортостану возбудило уголовное дело по ч. 1 и ч. 2 статьи 205.4 («Организация террористического сообщества и участие в нем»), ч. 2 ст. 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности») УК РФ.
Подозреваемые готовили «вооруженные нападения на сотрудников правоохранительных органов и пропаганду в сети интернет террористической идеологии», говорится в сообщении.
Во время обысков у членов террористической ячейки изъяли две гранаты РГД-5 и зажигательные устройства по типу «коктейля Молотова». У задержанных также обнаружили экстремистскую литературу, радиостанции, одежду и снаряжение для использования в полевых условиях.