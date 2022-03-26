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ФСБ задержала четверых членов террористической ячейки в Уфе

Ведомости

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Уфе задержали участников террористического сообщества, которые планировали совершить нападения на сотрудников правоохранительных органов. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщает ТАСС.

По данным ЦОС, в отношении четверых задержанных Следственное управление СК России по Башкортостану возбудило уголовное дело по ч. 1 и ч. 2 статьи 205.4 («Организация террористического сообщества и участие в нем»), ч. 2 ст. 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности») УК РФ.

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Подозреваемые готовили «вооруженные нападения на сотрудников правоохранительных органов и пропаганду в сети интернет террористической идеологии», говорится в сообщении.

Во время обысков у членов террористической ячейки изъяли две гранаты РГД-5 и зажигательные устройства по типу «коктейля Молотова». У задержанных также обнаружили экстремистскую литературу, радиостанции, одежду и снаряжение для использования в полевых условиях.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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