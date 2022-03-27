Илон Маск задумался о создании социальной сети

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что серьезно думает о создании социальной сети. Таким образом он ответил в Twitter на вопрос пользователя о запуске платформы, «где свободе слова и ее соблюдению будет уделяться первоочередное внимание, где пропаганда минимальна».