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Илон Маск задумался о создании социальной сети

Ведомости

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что серьезно думает о создании социальной сети. Таким образом он ответил в Twitter на вопрос пользователя о запуске платформы, «где свободе слова и ее соблюдению будет уделяться первоочередное внимание, где пропаганда минимальна».

«Серьезно думаю над этим», — написал Маск в воскресенье.

В начале марта глобальная спутниковая система Starlink, управляемая SpaceX, отказалась блокировать сайты российских СМИ по требованию правительств некоторых государств, сообщал Илон Маск в Twitter.

«Некоторые правительства (не Украина) приказали Starlink заблокировать российские новостные ресурсы. Мы не будем этого делать, разве что под дулом пистолета», — написал он, добавив, что является «абсолютистом свободы слова».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных