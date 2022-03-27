Илон Маск задумался о создании социальной сети
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что серьезно думает о создании социальной сети. Таким образом он ответил в Twitter на вопрос пользователя о запуске платформы, «где свободе слова и ее соблюдению будет уделяться первоочередное внимание, где пропаганда минимальна».
«Серьезно думаю над этим», — написал Маск в воскресенье.
В начале марта глобальная спутниковая система Starlink, управляемая SpaceX, отказалась блокировать сайты российских СМИ по требованию правительств некоторых государств, сообщал Илон Маск в Twitter.
«Некоторые правительства (не Украина) приказали Starlink заблокировать российские новостные ресурсы. Мы не будем этого делать, разве что под дулом пистолета», — написал он, добавив, что является «абсолютистом свободы слова».