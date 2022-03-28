Российский сухогруз получил пробоину в Черном море

«Первым к теплоходу подошло пограничное судно. Затем спасательное судно Росморречфлота "Спасатель Демидов" взяло его на буксир. Ведет его в район убежища – это поселок Героевское, в районе Керчи. Сейчас ведется постоянная откачка воды, работают насосы. Идет борьба за живучесть», — сообщили в Росморречфлоте. Причина пробоины не названа.