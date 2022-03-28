Российский сухогруз получил пробоину в Черном море
Российский сухогруз «Омский 205» с 12 моряками на борту получил пробоину в Черном море и подал сигнал бедствия, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота. Судно везло груз из Турции в Ростов-на-Дону.
«Первым к теплоходу подошло пограничное судно. Затем спасательное судно Росморречфлота "Спасатель Демидов" взяло его на буксир. Ведет его в район убежища – это поселок Героевское, в районе Керчи. Сейчас ведется постоянная откачка воды, работают насосы. Идет борьба за живучесть», — сообщили в Росморречфлоте. Причина пробоины не названа.
По данным сервиса MarineTraffic, сухогруз «Омский 205» был построен в 1993 г. на Красноярском судостроительном заводе. Судно приписано к порту Санкт-Петербурга. Валовой тоннаж судна составляет около 3000 т, длина — 113,3 м, ширина — 15 м.