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Российский сухогруз получил пробоину в Черном море

Ведомости

Российский сухогруз «Омский 205» с 12 моряками на борту получил пробоину в Черном море и подал сигнал бедствия, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота. Судно везло груз из Турции в Ростов-на-Дону.

«Первым к теплоходу подошло пограничное судно. Затем спасательное судно Росморречфлота "Спасатель Демидов" взяло его на буксир. Ведет его в район убежища – это поселок Героевское, в районе Керчи. Сейчас ведется постоянная откачка воды, работают насосы. Идет борьба за живучесть», — сообщили в Росморречфлоте. Причина пробоины не названа.

По данным сервиса MarineTraffic, сухогруз «Омский 205» был построен в 1993 г. на Красноярском судостроительном заводе. Судно приписано к порту Санкт-Петербурга. Валовой тоннаж судна составляет около 3000 т, длина — 113,3 м, ширина — 15 м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных