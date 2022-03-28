Песков опроверг слухи о разработке закона о «невозвращенцах»

При этом министр иностранных дел Сергей Лавров ранее подчеркивал, что россияне, которые приняли решение выбрать проживание в другой стране на фоне событий на Украине, вправе поступать таким образом — это не противоречит российскому законодательству. Российские граждане, по словам министра, всегда имеют право делать собственный выбор.