Песков опроверг слухи о разработке закона о «невозвращенцах»
Слухи о разработке закона о «невозвращенцах» являются чушью и вымыслом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста о готовящемся законопроекте, согласно которому гражданство россиян, покинувших страну, якобы будет аннулировано.
«Это полная чушь, вымысел. Ничего подобного нет и быть не может», — сообщил пресс-секретарь.
Во времена СССР определение «невозвращенства» было законодательно сформулировано в 1929 г. в связи с принятием постановления Президиума ЦИК «Об объявлении вне закона должностных лиц — граждан СССР за границей, перебежавших в лагерь врагов рабочего класса и крестьянства и отказывающихся вернуться в страну».
7 марта депутат Госдумы от ЕР Султан Хамзаев предложил запретить въезд в Россию бизнесменам и актерам, покинувшим страну во время специальной военной операции на Украине, писали «РИА Новости». По словам депутата, происходящее в мире наглядно демонстрирует, что «в стране появилась группа паникеров, которая своим вирусом пытается дестабилизировать общую атмосферу».
При этом министр иностранных дел Сергей Лавров ранее подчеркивал, что россияне, которые приняли решение выбрать проживание в другой стране на фоне событий на Украине, вправе поступать таким образом — это не противоречит российскому законодательству. Российские граждане, по словам министра, всегда имеют право делать собственный выбор.
Аналогичное мнение высказывал зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Уезжать из России или нет – это личное дело каждого, однако, по его словам, необходимо отличать просто отъезд от «предательства».