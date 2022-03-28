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Песков опроверг слухи о разработке закона о «невозвращенцах»

Ведомости

Слухи о разработке закона о «невозвращенцах» являются чушью и вымыслом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста о готовящемся законопроекте, согласно которому гражданство россиян, покинувших страну, якобы будет аннулировано.

«Это полная чушь, вымысел. Ничего подобного нет и быть не может», — сообщил пресс-секретарь.

Во времена СССР определение «невозвращенства» было законодательно сформулировано в 1929 г. в связи с принятием постановления Президиума ЦИК «Об объявлении вне закона должностных лиц — граждан СССР за границей, перебежавших в лагерь врагов рабочего класса и крестьянства и отказывающихся вернуться в страну».

7 марта депутат Госдумы от ЕР Султан Хамзаев предложил запретить въезд в Россию бизнесменам и актерам, покинувшим страну во время специальной военной операции на Украине, писали «РИА Новости». По словам депутата, происходящее в мире наглядно демонстрирует, что «в стране появилась группа паникеров, которая своим вирусом пытается дестабилизировать общую атмосферу».

При этом министр иностранных дел Сергей Лавров ранее подчеркивал, что россияне, которые приняли решение выбрать проживание в другой стране на фоне событий на Украине, вправе поступать таким образом — это не противоречит российскому законодательству. Российские граждане, по словам министра, всегда имеют право делать собственный выбор.

Аналогичное мнение высказывал зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Уезжать из России или нет – это личное дело каждого, однако, по его словам, необходимо отличать просто отъезд от «предательства».

Ранее по теме: Медведев назвал предательством критику России во время спецоперации

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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