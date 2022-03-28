Аналитики сообщили о снижении продаж лекарств в России за неделю
Продажи лекарств в российских аптеках с 14 по 20 марта по сравнению с предыдущей неделей снизились на 2,7% в натуральном выражении и на 4,9% — в денежном, сообщил ТАСС со ссылкой на данные DSM Group.
«У лекарственных препаратов падение объема продаж — на 2,7% в упаковках и на 4,9% в рублях. У БАД — на 12,1% в упаковках и 13,5% рублях», — сообщили аналитики. По их данным, продажи косметики в аптеках снизились на 9,5% в натуральном выражении и выросли на 6,2% в денежном. Продажи прочей парафармацевтики выросли на 15,8% и в натуральном, и в денежном выражении.
В годовом выражении объем продаж лекарств в аптеках России вырос на 36,7% в упаковках и на 89,4% в деньгах. Продажи БАДов выросли на 26,6% и 65,6% соответственно, косметики — на 28,1 и 98,45%, прочей парафармацевтики — на 25,3 и 91,9%, отметили в DSM Group.
Ранее компания сообщила, что с 28 февраля по 6 марта продажи лекарств в аптеках выросли на 93% в денежном выражении и на 53% — в натуральном. Цены на лекарства при этом выросли на 3%. За неделю с 7 по 13 марта объем продаж препаратов снизился на 15,1% в упаковках и на 17,4% — в деньгах.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что производители и дистрибуторы лекарственных средств в России не испытывают проблем с производством препаратов, поэтому гражданам России не следует делать запасы лекарств. Затем он сообщил, что спрос на некоторые препараты в России вырос в 10 раз, однако запаса препаратов для льготников хватит на 5,5 месяца. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров отметил, что в случае прекращения поставок иностранных лекарств Россия наладит собственное производство.
Российские врачи столкнулись в своей практике с дефицитом более чем 80 препаратов, следует из опроса 3317 докторов, проведенного с 14 по 21 марта профессиональным сообществом «ВрачиРФ». Врачи рассказали о проблемах с противовоспалительными (детский нурофен), гастроэнтерологическими (урсофальк), противоэпилептическими, противосудорожными препаратами (финлепсин, депакин, диазепам, карбамазепин, латуда 56), а также антидепрессантами (пароксетин, анафранил) и антипсихотиками (рисполепт).