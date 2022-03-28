Аналитики сообщили о снижении продаж лекарств в России за неделю

«У лекарственных препаратов падение объема продаж — на 2,7% в упаковках и на 4,9% в рублях. У БАД — на 12,1% в упаковках и 13,5% рублях», — сообщили аналитики. По их данным, продажи косметики в аптеках снизились на 9,5% в натуральном выражении и выросли на 6,2% в денежном. Продажи прочей парафармацевтики выросли на 15,8% и в натуральном, и в денежном выражении.