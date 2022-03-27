Газета
Общество

Мурашко сообщил о возросшем в десять раз спросе на некоторые лекарства

Ведомости

Спрос на некоторые лекарственные препараты в России вырос в 10 раз, однако запаса лекарств для льготников в регионах хватит на пять с половиной месяцев, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия-1».

Мурашко также призвал граждан не делать большие запасы лекарств. «Россияне, покупая лекарства в огромных количествах, четко шли на ущерб для собственного бюджета, потому что они будут просрочены», — сказал глава Минздрава.

В случае прекращения поставок иностранных лекарств Россия наладит собственное производство, сообщил также министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.  «Если нам перестанут поставлять, мы будем производить свое», — сказал министр.

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Он привел пример, как в первый год пандемии коронавируса в стране из-за действий зарубежных партнеров пришлось наладить производство препарата против инфекции. По словам Мантурова, компания потребовала $480 за один флакон лекарства. «Мы обратились с просьбой привести это к нормальной цене. Коллеги отказались это сделать. Но мы вынуждены были пойти на принудительное лицензирование и производство собственными силами», — сказал министр. 

Производители и дистрибуторы лекарственных средств в России не испытывают проблем с производством препаратов, поэтому гражданам России не следует делать запасы лекарств, говорил ранее Мурашко в ходе совещания в правительстве. До этого возможную нехватку лекарств в аптеках замминистра здравоохранения Сергей Глаголев объяснил повышенным спросом. «Те возможные недостатки, которые мы видим на этапе реализации препаратов в аптечных учреждениях, связаны не с прекращением поставок лекарственных препаратов, не с прекращением поставок комплектующих, дефицитом фармацевтических субстанций или вспомогательных веществ, но преимущественно с повышенным спросом как со стороны медицинских организаций, так и со стороны рядовых потребителей», — сказал он.

Российские врачи столкнулись в своей практике с дефицитом более чем 80 препаратов, следует из опроса 3317 докторов, проведенного с 14 по 21 марта профессиональным сообществом «ВрачиРФ». Врачи рассказали о проблемах с противовоспалительными (детский нурофен), гастроэнтерологическими (урсофальк), противоэпилептическими, противосудорожными препаратами (финлепсин, депакин, диазепам, карбамазепин, латуда 56), а также антидепрессантами (пароксетин, анафранил) и антипсихотиками (рисполепт).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных