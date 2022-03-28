Бастрыкин поручил расследовать убийство жительницы Мариуполя

20 марта, Бастрыкин заявил, что СКР будет расследовать совершенные украинскими военными и «националистами» преступления в Донбассе, в том числе обстрелы населенных пунктов и их жителей, разрушение школ, больниц, детских садов, препятствование перемещению людей по открытым российской стороной гуманитарным коридорам. В ведомстве отметили, что всего с 2014 г. было открыто свыше 500 уголовных дел по факту совершения преступлений против жителей Донбасса.