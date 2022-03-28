Бастрыкин поручил расследовать убийство жительницы Мариуполя
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил расследовать в рамках уголовного дела обстоятельства пыток и убийства женщины в Мариуполе, сообщает пресс-служба ведомства.
По имеющимся у СКР данным, украинские националисты из батальона «Азов» долгое время издевались над девушкой – жительницей Мариуполя, причиняя ей телесные повреждения. Ее тело со следами пыток и вырезанной на животе свастикой было обнаружено в подвале одной из школ города, где была база националистов, сообщили в ведомстве.
«В рамках расследования следствием будут установлены обстоятельства произошедшего и лица из числа украинских националистов, причастные к совершению этого жестокого преступления», — подчеркнули в СКР.
27 марта Бастрыкин поручил проверить публикацию видео, на котором предположительно украинские военные издеваются над российскими пленными, а также установить причастных к этому лиц для привлечения их к ответственности. По предварительным данным СК, «противоправные действия имели место на одной из баз украинских националистов в Харьковской области».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что те, кто принимал участие в пытках, должны понести ответственность за это. По его словам, полученные кадры нуждаются в правовой оценке для выяснения всех обстоятельств случившегося.
20 марта, Бастрыкин заявил, что СКР будет расследовать совершенные украинскими военными и «националистами» преступления в Донбассе, в том числе обстрелы населенных пунктов и их жителей, разрушение школ, больниц, детских садов, препятствование перемещению людей по открытым российской стороной гуманитарным коридорам. В ведомстве отметили, что всего с 2014 г. было открыто свыше 500 уголовных дел по факту совершения преступлений против жителей Донбасса.