Фестиваль Park Live в Москве перенесут на 2023 год
Московский музыкальный фестиваль Park Live, запланированный на июнь — июль 2022 г., перенесут на следующий сезон, говорится на сайте мероприятия.
«Вы все уже давно поняли, что фестиваль Park Live не состоится и в этом году. Нам было необходимо согласовать все формальности с менеджментом артистов перед тем, как сделать официальное объявление. Картина текущих обстоятельств не предоставляет возможность вписать в нее наш музыкальный праздник ни по юридическим, ни по логистическим, ни по простым человеческим причинам», — заявили организаторы.
Отмечается, что от концертов отказались не все музыканты, заявленные на фестиваль, и несколько артистов по-прежнему намерены выступить на нем в следующем году. Все сохраненные билеты будут действительны в 2023 г. Тем, кто хочет сдать билеты, нужно направить запрос по месту покупки до 1 июня 2022 г., однако его обработка может занять больше обычного времени, говорится в сообщении.
Фестиваль Park Live проводится с 2013 г. и за это время сменил несколько площадок: ВДНХ, стадионы «Открытие Арена» и «Арена ЦСКА», а также набережная парка Горького. В 2020 г. он впервые должен был пройти в парковой зоне спортивного комплекса «Лужники», однако два года подряд переносился в связи с пандемией коронавируса. Планировалось, что в 2022 г. фестиваль пройдет в три уик-энда в «Лужники Парке»: с 16 по 19 июня, с 7 по 10 и с 14 по 17 июля. На нем были заявлены выступления Pendulum, My Chemical Romance, Sum 41, Placebo, Gorillaz, Deftones, Игги Попа, The Killers, Slipknot, Limp Bizkit, Enter Shikari и др. После начала российской военной операции на Украине ряд исполнителей, включая Placebo, The Killers и Игги Попа, отказались от участия в фестивале.