Фестиваль Park Live в Москве перенесут на 2023 год

Фестиваль Park Live проводится с 2013 г. и за это время сменил несколько площадок: ВДНХ, стадионы «Открытие Арена» и «Арена ЦСКА», а также набережная парка Горького. В 2020 г. он впервые должен был пройти в парковой зоне спортивного комплекса «Лужники», однако два года подряд переносился в связи с пандемией коронавируса. Планировалось, что в 2022 г. фестиваль пройдет в три уик-энда в «Лужники Парке»: с 16 по 19 июня, с 7 по 10 и с 14 по 17 июля. На нем были заявлены выступления Pendulum, My Chemical Romance, Sum 41, Placebo, Gorillaz, Deftones, Игги Попа, The Killers, Slipknot, Limp Bizkit, Enter Shikari и др. После начала российской военной операции на Украине ряд исполнителей, включая Placebo, The Killers и Игги Попа, отказались от участия в фестивале.