Представитель Абрамовича подтвердил наличие симптомов отравления у бизнесмена
Российский бизнесмен Роман Абрамович испытывал симптомы, схожие с теми, что возникают в результате отравления, после российско-украинских переговоров в начале марта. Об этом сообщил британской BBC представитель бизнесмена. Вместе с тем представитель Абрамовича отказался подтверждать информацию о других пострадавших или о возможных источниках отравления.
Ранее сегодня газета The Wall Street Journal сообщила, что у Абрамовича и еще как минимум двух членов украинской делегации на переговорах с Россией выявили симптомы возможного отравления. Все трое жаловались на покраснение глаз, постоянную слезоточивость, шелушение кожи на лице и руках. Симптомы возникли после встречи делегаций с 3 на 4 марта.
Западные эксперты, опрошенные WSJ, заявили, что такие симптомы указывают на присутствие биологических, химических веществ или электромагнитного излучения, но для более точного определения нужен тщательный анализ фактов.
Журналист британской The Guardian Шон Волкер позже написал у себя в Twitter, что Абрамович после переговоров «терял зрение на несколько часов» и после этого проходил лечение в Турции.
25 марта издание Financial Times сообщало, что президент России Владимир Путин лично одобрил участие бизнесмена в переговорах между Россией и Украиной. Собеседники издания утверждают, что Абрамович встретился с высокопоставленным чиновником из офиса президента Украины Владимира Зеленского, чтобы оказать помощь в организации переговорного процесса делегаций. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтверждал участие Абрамовича в переговорах.
Представитель офиса Зеленского в беседе с WSJ заявил, что у него нет информации о предполагаемом отравлении, а сам Зеленский не испытывал подобных симптомов.
По информации FT, бизнесмен в ходе переговоров сосредоточился на гуманитарных вопросах и проводил встречи с возможными посредниками, в частности, с экс-канцлером Германии Герхардом Шредером, а также с главой российской делегации Владимиром Мединским.
Переговоры российской и украинской делегаций по ситуации на Украине начались 28 февраля, с тех пор прошло уже пять раундов. 18 марта глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что стороны максимально сблизились в вопросе нейтрального статуса Украины. В то же время он указал на наличие «нюансов» в данном вопросе, связанных с гарантиями безопасности для Украины в случае ее отказа от вступления в Североатлантический альянс. Также, по словам Мединского, Москва и Киев находятся «где-то на полпути» в вопросе демилитаризации Украины. Следующий раунд переговоров должен состояться 29 марта в Турции.